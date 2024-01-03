Астролог Левин дал прогноз для России и мира на 2024 год

Наступивший 2024 год принесет США большой конфликт внутри страны, а у России он будет достаточно спокойным, спрогнозировал астролог Михаил Левин.

«Конфликты и напряжения есть, но они скрыты. Украинско-российский конфликт, судя по всему, затягивается аж до 2026 года. При этом страна растёт экономически, нас ждут грандиозные изменения в экономике, рост и стабилизация. Сейчас еще не время для большого рывка, но для него закладываются все предпосылки», — приводит мнение Левина канал «Разговор по душам» в Дзене.

По его словам, изменения внутриполитического курса Россия ощутит весной. Курс заметно поменяется после выборов президента. С одной стороны, он станет более адекватным, с другой — более жестким. В стране начнет устанавливаться какой-то разумный порядок.

В США социальные напряжения вызовут выборы, считает Левин. Американцы войдут в достаточно серьезный политический кризис, который продлится не меньше трех лет. А вот экономически они стоят пока еще прочно, и мировое лидерство уступать не собираются.

Сложное экономическое и политическое положение у Великобритании, Чехии и Германии. Большие проблемы у Франции — там ожидаются сильные политические движения, и не исключено, что сегодняшнее правительство не сможет удержать кризис и свои кресла.