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Маск предупредил о мировом демографическом коллапсе

Источник:
Sibnet.ru
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Илон Маск
Фото: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES / CC BY 2.0

Демографический коллапс — самая большая угроза человечеству, заявил американский миллиардер, предприниматель Илон Маск.

«Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс», — прокомментировал Маск сообщение пользователя соцсети X о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.

Среди стран, которые перечислил пользователь — Япония, Сингрпур, Вьетнам, Италия, Нидерланды, Южная Корея и Китай.

Маск уже предупреждал об опасности исчезновения целых наций и всего человечества из-за проблем демографии. «Надо рожать детей, или культуры Италии, Японии и Франции исчезнут. Мы рискуем, что этих стран не станет, исчезнет человечество», — говорил он.

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