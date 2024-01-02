Как выбрать лопату для уборки снега

Лопата для уборки снега, казалось бы, — простейшая конструкция. Бери, да кидай. Но и есть нюансы. От правильного выбора инструмента зависит эффективность и удобство работы.

Лопата состоит из двух элементов: черенка (ручки) и ковша (совка). Снегоуборочная отличается от обычной. Ковш у нее шире и глубже, чтобы за раз загребать больше снега. Есть несколько видов инструмента:

Классическая снегоуборочная лопата. Простая и универсальная конструкция. Ей можно почистить парковочное место, площадку у гаража, дорожки на даче.

Лопата-скрепер. Более производительный инструмент. Он предназначен для сгребания снега. У него гораздо длиннее и шире ковш. Ручка имеет П-образную форму, чтобы на нее можно было наваливаться телом и толкать двумя руками.

Лопата-отвал. «Прокачанная» версия скрепера. Для большей эффективности оснащена одним или двумя колесами. Они избавляют от трения по поверхности всей нижней части ковша и тем самым облегчают работу. Таким инструментом удобней маневрировать.

Автомобильная лопата для чистки снега. Компактная версия классической лопаты. Для хранения в багажнике имеет укороченный черенок и меньший по объему ковш. Очень удобны складные версии.

На что обратить внимание

Форма ковша. Если край у него прямой, то лопата предназначена для сгребания. Если ковш имеет углубленную форму, то в нем будет удобней переносить снег. Полукруглые ковши больше подходят для работы на неровном рельефом, прямоугольные — наоборот.

Материал ковша. Он может быть нескольких видов:

Металл — прочен и долговечен. Такой лопатой можно не только убирать снег, но и соскабливать лед. Но ей можно легко повредить поверхность или растения.

Пластик. Такие лопаты легки и удобны, но имеют ограниченный срок годности.

Дерево. Лопаты с ковшами из дерева дешевы, устойчивы к деформациям, но недолговечны и требуют обработки водоотталкивающими средствами.

Размер рабочей части. Чем больше площадь совка, тем больше снега он захватит. Соответственно, это потребует больших усилий. Универсальный вариант — прямоугольные лопаты длиной в 40 сантиметров.

Черенок лопаты. Бывает двух форм:

Классический прямой. Больше подходит для тех, кто предпочитает во время уборки отбрасывать снег в сторону.

Изогнутый. Эргономичный вариант, предназначен для долгой работы.

Важно, чтобы лопата была легкой, прочной и удобной в использовании. С таким инструментом уборка снега принесет удовольствие.