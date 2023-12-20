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Как оригинально разыграть «Тайного Санту»

Источник:
Sibnet.ru
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Игра «Тайный Санта» предполагает полную анонимность. Поэтому нередко в ней можно получить совершенно бесполезный подарок. Как провести игру на работе или в компании знакомых, чтобы получить действительно хороший презент?

Новогодняя игра «Тайный Санта» подразумевает, что участники вытягивают имена друг друга и делают подарки анонимно. Поэтому получить в подарок можно что-то очень неожиданное.

Во-первых, даритель не всегда может знать о предпочтениях коллеги. Во-вторых, анонимность располагает ленивых участников не заморачиваться с выбором подарка и отделаться банальным сувениром.

Но если усовершенствовать правила «Тайного Санты», то игра не только создаст праздничное настроение, но и позволит избежать неприятных сюрпризов.

Игра с подарками
Фото: © Sibnet.ru

Правила сложного «Тайного Санты»

В первую очередь участники «Тайного Санты» должны договориться о бюджете подарков. Нужно задать такую сумму, которая устроит каждого. Например, подарок должен быть не дороже 500 рублей. Нижний порог цены тоже лучше обговорить, ради справедливости.

Этап 1. Ведущий записывает имя каждого участника на отданный листок и складывает его так, чтобы написанное имя не было видно. Все имена помещаются в отдельную емкость (коробку, корзинку или чашку) и перемешиваются.

Этап 2. Каждый участник пишет на листочках варианты подарков, которые он был бы рад получить на Новый год (в той ценовой категории, о которой договорились заранее). Важно, чтобы вариантов подарков было не меньше двух. В идеале — пять-семь вариантов подарков.

Участники складывают листочки со своими вариантами подарков в трубочки и кладут в отдельные именные коробки или корзинку.

Этап 3. Участники по очереди вытягивают сначала имя, кому будут дарить подарок. Затем подарок, который этот человек пожелал (из его именной коробки).

Например, Мария вытянула имя Никита. Чтобы узнать, что ему дарить, Мария вытягивает из коробки «Никита» вариант подарка, который он пожелал сам.

Плюсы сложного «Тайного Санты»

В таком варианте «Тайного Санты» сохраняется элемент неожиданности, но исключается вариант неприятного или ненужного подарка. Неожиданность состоит в том, что из пяти вариантов, которые указывает участник, он не будет знать, что ему подарят.

Еще один плюс — дарителю не придется ломать голову и придумывать самому идею для подарка.

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Зима #Новый год #Праздник
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