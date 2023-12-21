Как выбрать подарочную коробку

Даже скромный подарок станет презентабельным в правильной упаковке. Тематический принт на коробке, размер и красиво повязанный бант — все это играет важную роль в создании праздничного настроения.

Не каждый способен смастерить коробку своими руками, к тому же для этого все равно придется покупать материалы. Поэтому выгоднее и рациональнее приобрести уже готовые упаковки, которые часто продаются в комплекте с бантами и наполнителем.

Но выбирать подарочную коробку тоже нужно с умом. Вот несколько советов, которые стоит учесть, прежде чем кликнуть на «купить» в маркетплейсе.

Количество и размер

Первое, что нужно сделать перед заказом подарочной коробки, — посчитать сами подарки, которые будут подарены. Просто подсчета недостаточно, еще придется измерить каждый подарок линейкой.

Например, дарителю нужно упаковать два подарка: набор носков и книгу. Носки можно сложить (согнуть, скатать в трубочку) и они не займут много места. А книга имеет конкретный размер, на который стоит обратить внимание при заказе подарочной упаковки.

Качество

На коробках, которые продаются на маркетплейсах, указаны все параметры: высота, длина, ширина и вес, который выдерживает материал.

Покупателей может ждать неприятный сюрприз, когда на картинке показана собранная новогодняя коробка, перевязанная бантом. На деле приходит другой заказ — картонка. Но покупателя не обманули.

Чаще всего продавец отправляет разобранные коробки, на которых не всегда указан способ сбора. Также наполнитель и бант не входят в комплект. Эти параметры нужно тщательно изучить в характеристиках и почитать комментарии других покупателей.

Выгода

В среднем цена одной плотной картонной коробки размером 20*20*8 составляет от 180 рублей. Комплекты с наполнителем и бантом обойдутся немного дороже. На маленькие коробочки потратится меньше 100 рублей.

Если подарков несколько, выгоднее купить набор коробок. Например, цена за три коробки (20*20*8 ) может составить 400 рублей, а значит одна будет стоит уже не 200, а 130 рублей.

Принт

Выбирая коробки дня новогодних подарков, хочется создавать праздничное настроение. Принты на таких коробках могут быть самые разные — снежинки, елочки, дед мороз, символ года.

Но иногда между снеговиками и звездочками могут содержаться надписи. На них стоит обратить внимание. Может случится казус, когда коробка предназначена для подарка коллеге, а на ней написано «I love you».