НАВЕРХ
Актуальная тема
Все о сериале «Слово пацана»
Актуальная тема
Все о сериале «Слово пацана»
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Создатели «Слова пацана» запустили проект для родителей и подростков

Источник:
Sibnet.ru
207 1
Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Wink и партнеры запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются», чтобы помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста.

После выхода первых эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» создателей обвинили в романтизации бандитизма и пропаганде насилия. Но авторы проекта убеждены, что у криминальной драмы противоположная задача.

«Наш сериал — это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет. Что расплата обязательно наступит, и никакие "друзья" не спасут, а скорее наоборот», — сказал генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

Проект — «Пацаны меняются» создан для того, чтобы в первую очередь помочь родителям, которые в один момент поняли, что их ребенок оказался в сложной ситуации. На сайте есть следующая информация:

  • Что делать, если ребенок все время играет в агрессивные компьютерные игры?
  • Как быть, если подросток ничем не интересуется?
  • Сын признался мне, что совершил кражу. Что делать? Как реагировать?
  • Сын проводит все свободное время с друзьями, часто возвращается со
  • ссадинами, побоями. Что я могу сделать?
  • В родительском чате написали, что у моего ребенка девиантное поведение. Как это исправить? Куда можно обратиться?

«Хочется помочь каждому родителю найти в себе силы, ресурсы и инструменты, чтобы быть ближе к ребенку в самый, пожалуй, сложный период его жизни», — сказала представитель Национальной Медиа Группы Мария Залунина.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — криминальная драма режиссера Жоры Крыжовникова о криминальных группировках в Татарстане в конце 1980-х годов. Цифровая премьера сериала состоялась на платформах Wink и START 9 ноября 2023 года. Телепремьера состоится на НТВ в 2024 году.

Тема: Все о сериале «Слово пацана»
Сленг «Слова пацана»: уличные понятия 80-х
Окна, трубы и одежда: ляпы в сериале «Слово пацана»
Где еще снимались актеры «Слова пацана»
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Немецкий пуховик за 170 тыс. опознали на омском губернаторе
Новогодняя игра «Комбо» стартует на Sibnet
Сексолог объяснил, как измерить длину члена
Путин объявил об участии в президентских выборах
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден заявил об исчерпании возможностей для помощи Украине
Зеленский в США категорически отверг отказ от территорий
Xiaomi выпустил умные часы с ChatGPT
Раскрыты подробности завещания Жириновского
Топ комментариев

corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

Asd10

Главный ресурс в наше время это мозги. А на Украине их нет. Это очевидный факт.

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...