Создатели «Слова пацана» запустили проект для родителей и подростков

Wink и партнеры запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются», чтобы помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста.

После выхода первых эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» создателей обвинили в романтизации бандитизма и пропаганде насилия. Но авторы проекта убеждены, что у криминальной драмы противоположная задача.

«Наш сериал — это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет. Что расплата обязательно наступит, и никакие "друзья" не спасут, а скорее наоборот», — сказал генеральный директор видеосервиса Wink Антон Володькин.

Проект — «Пацаны меняются» создан для того, чтобы в первую очередь помочь родителям, которые в один момент поняли, что их ребенок оказался в сложной ситуации. На сайте есть следующая информация:

Что делать, если ребенок все время играет в агрессивные компьютерные игры?

Как быть, если подросток ничем не интересуется?

Сын признался мне, что совершил кражу. Что делать? Как реагировать?

Сын проводит все свободное время с друзьями, часто возвращается со

ссадинами, побоями. Что я могу сделать?

В родительском чате написали, что у моего ребенка девиантное поведение. Как это исправить? Куда можно обратиться?

«Хочется помочь каждому родителю найти в себе силы, ресурсы и инструменты, чтобы быть ближе к ребенку в самый, пожалуй, сложный период его жизни», — сказала представитель Национальной Медиа Группы Мария Залунина.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — криминальная драма режиссера Жоры Крыжовникова о криминальных группировках в Татарстане в конце 1980-х годов. Цифровая премьера сериала состоялась на платформах Wink и START 9 ноября 2023 года. Телепремьера состоится на НТВ в 2024 году.