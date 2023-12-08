Что не так с поцелуем Айгуль и Марата в «Слове пацана»?

Отношения подростков Айгуль и Марата — одна из любовных линий в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но поцелуй героев вызвал бурную реакцию в обществе. Создателей сериала в дискуссиях в соцсетях обвинили в педофилии.

Марата сыграл 24-летний Рузиль Минекаев, а Айгуль — 14-летняя Анна Пересильд (дочь Юлии Перисильд). Это и возмутило защитников морали, хотя по сюжету герои — оба школьники. Часть зрителей сочла их сериальный поцелуй неприемлемым не только потому, что актриса несовершеннолетняя, но и потому что Минекаев женат.

Авторов картины обвинили в романтизации педофилии и насилии над детьми. Один из пользователей Twitter/X заявил, что поцелуй взрослого мужчины и несовершеннолетней девушки и есть «традиционные ценности» современной России.

Но многие зрители отметили, что им все равно на возраст актеров и такой поцелуй нормален в кино.

Самая Пересильд призналась, что переживала во время съемок поцелуя, тем более, что он был первым в ее жизни. «Но мне повезло с партнером — он относился ко мне как к сестренке», — рассказала юная актриса.

Клинический психолог Анастасия Ливанова в комментарии для Psychologies напомнила, что все, что происходит с актерами до 18 лет на съемочной площадке, согласовывается с их родителями.

К тому же Анна Пересильд родом из киносреды, и ее мать, актриса Юлия Пересильд, и отец, режиссер Алексей Учитель, помогали готовиться к сцене как психологически, так и с точки зрения актерской техники.

Как посмотреть «Слово пацана» в Wink