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Дочь Юлии Пересильд впервые поцеловалась в сериале «Слово пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Дочь Юлии Пересильд, 14-летняя Анна снялась в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и на съемках состоялся ее первый поцелуй.

«С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй. Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне, как к сестренке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», — рассказала Анна Пересильд во время онлайн-трансляции в социальных сетях.

Юная актриса сыграла в «Слове пацана» одну из главных ролей — Айгуль, девушку Марата. Поцелуй героев показали в пятой серии.

Сериал выходит в видеосервисе Wink с 9 ноября. Свежие серии выходят по четвергам.

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