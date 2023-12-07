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Какие песни играют в сериале «Слово пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Песня «Пыяла», ставшая саундтреком к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», возглавляет чарты музыкальных площадок, еще пять треков из сериала попали в сотню самых прослушиваемых. Какие песни играют в криминальной драме?

Поскольку действие сериала «Слово пацана» развивается в конце 1980-х годов, музыка туда включена соответствующая. Это композиции популярных тогда исполнителей — групп «Кино», «Комбинации», «Миража», «Ласкового мая», певца Стаса Намина, Игоря Талькова, Владимира Кузьмина.

В чарт «Яндекс. Музыки» на момент публикации входят шасть песен. На первом месте саундтрек к сериалу — песня на татарском языке«Пыяла»группы АИГЕЛ, выпущенная в 2020 году.

Также особо популярными стали кавер Басты на песню «На заре» группы «Альянс» (пятое место), песни «Новый герой» группы «Мираж» (девятое место), «Не забывай» группы «Комбинация» (16 место), «Седая ночь» «Ласкового мая» (92 место) и «Перемен» группы «Кино» (96 место).

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» снял Жора Крыжовников. Сериал рассказывает о криминальных группировках Татарстана в 1980-е годы. Проект выходит в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.

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