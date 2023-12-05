Песня «Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила чарты

Песня «Пыяла» дуэта АИГЕЛ возглавила чарты сразу на нескольких музыкальных площадках после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Дуэт АИГЕЛ состоит из музыканта Ильи Барамии и поэтессы Айгель Гайсиной, их композиции выходят на татарском языке. Музыка АИГЕЛ стала известна после сериала «Топи», где звучит их трек.

Песня «Пыяла» изначально тоже писалась для сериала «Топи», но не подошла проекту и вышла отдельным синглом, не получив особой славы. Но после того, как режиссер Жора Крыжовников выбрал его главным саундтреком для «Слова пацана», композиция попала в чарты.

Слово «пыяла» в переводе с татарского переводится как «стекло». В припеве песни повторяются слова «Глаза в глаза, рука в руке».