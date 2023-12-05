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Песня «Пыяла» из сериала «Слово пацана» возглавила чарты

Источник:
Sibnet.ru
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Песня «Пыяла» дуэта АИГЕЛ возглавила чарты сразу на нескольких музыкальных площадках после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Дуэт АИГЕЛ состоит из музыканта Ильи Барамии и поэтессы Айгель Гайсиной, их композиции выходят на татарском языке. Музыка АИГЕЛ стала известна после сериала «Топи», где звучит их трек.

О чем сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Песня «Пыяла» изначально тоже писалась для сериала «Топи», но не подошла проекту и вышла отдельным синглом, не получив особой славы. Но после того, как режиссер Жора Крыжовников выбрал его главным саундтреком для «Слова пацана», композиция попала в чарты.

Слово «пыяла» в переводе с татарского переводится как «стекло». В припеве песни повторяются слова «Глаза в глаза, рука в руке».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

olegsbeglov

Что-то текст уж больно складен для Кличка. Что в оригинале? не только лишь каждый?

corrector

Даже матрасники не ожидали , что укроскауны окажутся такими тупыми, что будут убиваться несколько лет...

DRAGONWAY

Так вы же исключительные, создавайте сами технологии,а то как привыкли на все готовое.