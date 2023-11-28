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Красноярцы быстрее других сибиряков накопят миллион рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Жителям Красноярского края потребуется 9,1 года, чтобы накопить 1 миллион рублей. Они сделают это быстрее других сибиряков.

На втором месте оказалась Иркутская область — 9,4 года. На третьем — Кемеровская область, где 1 миллион работник накопит за 10,2 года.

Остальные сибирские регионы расположились так:

  • Томская область — 10,3 года
  • Новосибирская область — 10,4 года
  • Бурятия — 10,7 года
  • Хакасия — 10,8 года
  • Забайкальский край — 10,8 года
  • Тува — 11,6 года
  • Омская область — 11,7 года
  • Республика Алтай — 12,3 года
  • Алтайский край — 12,4 года

При этом в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области больше всего работников, которые не смогут накопить миллион за 15 лет стажа.

Рейтинг российских регионов по способности населения накопить миллион составило РИА Новости. По условиям исследования, житель откладывает 10% от среднего заработка каждый месяц, накопления не тратятся и размещены на банковском вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц.

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Экономика #Деньги #Красноярск #Иркутск #Кузбасс #Томск
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