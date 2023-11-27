Жители России накопят миллион рублей за 10 лет

Среднестатистическому россиянину необходимо более 10 лет, чтобы накопить 1 миллион рублей. В два раза быстрее это сделают жители Чукотки, ЯНАО и Колымы.

Жителям Чукотского автономного округа для накопления миллиона рублей нужно всего 5 лет и 4 месяца, если они будут откладывать десятую часть медианной зарплаты, свидетельствует исследование РИА Новости. Лишь 1,2% жителей Чукотки не смогут накопить миллион рублей за 15 лет стажа.

На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (5 лет 11 месяцев), на третьем — Магаданская область (6 лет 1 месяц). Москва заняла в рейтинге четвертую строчку: средний житель столицы накопит миллион рублей за 6 лет и 5 месяцев.

В топ-10 вошли Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербург.

Замыкает рейтинг Ингушетия, жителям которой для накопления миллиона рублей нужно 15,5 года. Более 40% жителей республики не смогут накопить миллион и за этот срок.

На предпоследнем месте — Чечня (15 лет и 1 месяц), накопить миллион за 15 лет не смогут 41,4% жителей региона. Жителям Карачаево-Черкесии для этого нужно 14 лет и 7 месяцев, при этом 33,5% жителей республики не смогут накопить миллион за 15 лет.

Каждый десятый работник в России не сможет накопить миллион даже за 15 лет работы.