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Сенаторы протестируют операционную систему «Аврора»

Источник:
Sibnet.ru
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Российские сенаторы протестируют устройства на операционной системе «Аврора», в Совет Федерации доставили 20 планшетов и 20 смартфонов, сообщает пресс-служба Ростелекома.

«На первом этапе раздали 40 мобильных устройств на ОС "Аврора": 20 планшетов и 20 смартфонов. Следующим этапом планируем расширить тестирование до 250-500 устройств», — говорится в сообщении компании.

После первого этапа тестирования компания увеличит фокусную группу, внедрит платформы «Аврора-Центр» в контур Совета Федерации и будет тестировать стороннее программное обеспечение на ОС «Аврора». Тестирование закончится в марте 2024 года.

«Аврора» — российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Разработкой ОС занимается компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелекому.

В качестве тестовых устройств с ОС «Аврора» предлагаются смартфоны F+ R570E, Масштаб TrustPhone Т1, Aquarius NS M11, а также планшеты Aquarius NS22, F+ Life Tab Plus и «БайтЭрг» МВК-2020.

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