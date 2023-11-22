Убийца и насильник расследовал свои преступления в Иркутской области

Суд вынес приговор мужчине из Иркутской области, которого обвинили в убийстве и насилии, в том числе несовершеннолетних. Обвиняемый — бывший следователь, который определенное время сам вел это дело.

По данным Иркутского областного суда, по факту серии преступлений сексуального характера и убийства был вынесен приговор двум мужчинам.

Первый обвинялся по 40 эпизодам преступлений по четырем статьям. Среди них получение сексуальных услуг несовершеннолетних, изнасилования, насильственные действия сексуального характера, в том числе несовершеннолетней, а также убийство группой лиц по предварительному сговору.

По данным «Коммерсанта», речь идет о бывшем следователе Алексее Торопе, который изначально сам же и расследовал преступление.

Изнасилование и убийство школьницы

Последний эпизод относится к убийству 15-летней школьницы. Трагедия случилась в 2007 году. Девочка собиралась на дискотеку, но пропала. Ее тело нашли в одном из огородов — несовершеннолетнюю изнасиловали и задушили.

Дело расследовал Тороп, работавший тогда в следственных органах. В преступлении подозревали ранее судимого за изнасилование 22-летнего мужчину, который провел в СИЗО около года, но отрицал вину.

Доказать вину молодого мужчины не удалось, и преступление оставалось нераскрытым 13 лет. В 2020 году Тороп и таксист Евгений Лац стали подозреваемыми по делу, по свидетельским показаниям, девочка садилась к ним в машину.

Приговор

Тороп приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Второй подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на один год.