Убийца и насильник расследовал свои преступления в Иркутской области

Суд вынес приговор мужчине из Иркутской области, которого обвинили в убийстве и насилии, в том числе несовершеннолетних. Обвиняемый — бывший следователь, который определенное время сам вел это дело.
По данным Иркутского областного суда, по факту серии
преступлений сексуального характера и убийства был вынесен приговор двум
мужчинам.
Первый обвинялся по 40 эпизодам преступлений по четырем
статьям. Среди них получение сексуальных услуг несовершеннолетних,
изнасилования, насильственные действия сексуального характера, в том числе
несовершеннолетней, а также убийство группой лиц по предварительному сговору.
По данным «Коммерсанта», речь идет о бывшем следователе Алексее
Торопе, который изначально сам же и расследовал преступление.
Изнасилование и убийство школьницы
Последний эпизод относится к убийству 15-летней школьницы.
Трагедия случилась в 2007 году. Девочка собиралась на дискотеку, но пропала. Ее
тело нашли в одном из огородов — несовершеннолетнюю изнасиловали и задушили.
Дело расследовал Тороп, работавший тогда в следственных
органах. В преступлении подозревали ранее судимого за изнасилование 22-летнего
мужчину, который провел в СИЗО около года, но отрицал вину.
Доказать вину молодого мужчины не удалось, и преступление
оставалось нераскрытым 13 лет. В 2020 году Тороп и таксист Евгений Лац стали
подозреваемыми по делу, по свидетельским показаниям, девочка садилась к ним в
машину.
Приговор
Тороп приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Второй подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на один год.