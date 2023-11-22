НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Убийца и насильник расследовал свои преступления в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
291 1
Криминалисты
Фото: © Sibnet.ru
Суд вынес приговор мужчине из Иркутской области, которого обвинили в убийстве и насилии, в том числе несовершеннолетних. Обвиняемый — бывший следователь, который определенное время сам вел это дело.

По данным Иркутского областного суда, по факту серии преступлений сексуального характера и убийства был вынесен приговор двум мужчинам.

Первый обвинялся по 40 эпизодам преступлений по четырем статьям. Среди них получение сексуальных услуг несовершеннолетних, изнасилования, насильственные действия сексуального характера, в том числе несовершеннолетней, а также убийство группой лиц по предварительному сговору.

По данным «Коммерсанта», речь идет о бывшем следователе Алексее Торопе, который изначально сам же и расследовал преступление.

Изнасилование и убийство школьницы

Последний эпизод относится к убийству 15-летней школьницы. Трагедия случилась в 2007 году. Девочка собиралась на дискотеку, но пропала. Ее тело нашли в одном из огородов — несовершеннолетнюю изнасиловали и задушили.

Дело расследовал Тороп, работавший тогда в следственных органах. В преступлении подозревали ранее судимого за изнасилование 22-летнего мужчину, который провел в СИЗО около года, но отрицал вину.

Доказать вину молодого мужчины не удалось, и преступление оставалось нераскрытым 13 лет. В 2020 году Тороп и таксист Евгений Лац стали подозреваемыми по делу, по свидетельским показаниям, девочка садилась к ним в машину.

Приговор

Тороп приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Второй подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на один год.

Еще по теме
«Ангарскому маньяку» Попкову добавили 10 лет к пожизненному заключению
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
Жертвы и разрушения: последствия урагана в Сибири
Сибиряков предупредили об опасных погодных явлениях
смотреть все
Сибирь #Иркутск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
Кадр из фильма «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»
Фильм дня: «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»
22.11.2023 10:44
info.sibnet.ru
Единственная «Мисс Вселенная» из России. СПРАВКА
18.11.2023 08:39
info.sibnet.ru
Самые обсуждаемые: главные русские сериалы осени 2023
17.11.2023 23:54
info.sibnet.ru
Фильм дня: «Дыхание» про борьбу с COVID-19
17.11.2023 18:58
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Данилов типичный дегенерат из когорты представителей нынешней преступной Украинской власти поставленной...

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.

GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

pepelmetal

Предателю всегда жаль предателей!