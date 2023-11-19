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Психологи выяснили, что делает секс качественным

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаженная девушка
Фото: © Valeria Boltneva

Немецкие психологи с помощью приложения для знакомств Parship опросили людей и выяснили, какие составляющие важны для хорошего секса и какой половой акт можно назвать качественным?

Опрос показал, что 58% жителей Германии довольны своей сексуальной жизнью. Для 21% немцев ситуация в плане интимных отношений не столь радостна. 63% просто хотят больше приключений в постели. Авторы исследования составили список из пяти ожиданий от качественного секса.

Первое — довести партнера до оргазма. Главное в том, чтобы был счастливый финал. 47% респондентов заявили, что для них важно, чтобы партнер достиг кульминации. Мужчины (62%) особенно заинтересованы в том, чтобы их партнерша испытала оргазм, приводит издание EXXpres результаты исследования.

Второй — психологический комфорт. 44% респондентов заявили, что для занятий сексом и во время них хотят чувствовать себя хорошо. Женщины отметили, что именно этот фактор делает секс для них приятным.

Третье — достигнуть оргазма. Для мужчин особенно важно, чтобы они сами достигали кульминации во время секса. Женщины, как обычно, относятся к этому более спокойно. Только 29% из них считают собственный оргазм важным.

Четвертое — удовлетворение от собственного тела. Для женщин это особенно важно. Для 39% из них это второй по значимости фактор хорошего секса. Пятое — обсуждение желаний. Опрошенные заявили, что хотели бы делиться сексуальными фантазиями со своими партнерами. Особенно это важно для женщин.

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