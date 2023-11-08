Распродажа «11.11»: когда пройдет на маркетплейсах

Предновогодние распродажи в России открывает акция «11.11», приуроченная к Всемирному дню шопинга 11 ноября. Внушительные скидки обещают все крупные маркетплейсы. Когда начинаются распродажи в 2023 году и как поймать по-настоящему выгодные акции?

В чем смысл. Ноябрьская распродажа — хороший шанс заблаговременно купить новогодние подарки по сниженным ценам, а также обновить гардероб перед наступлением настоящих холодов.

Как найти настоящие скидки. Лучше заранее перенести в корзину нужные товары, отслеживать динамику цен и не забывать сравнивать стоимость планируемых покупок на разных маркетплейсах.

AliExpress

Китайская площадка — главный популяризатор акции «11.11» в России. Именно этот маркетплейс провел 11 ноября первую грандиозную распродажу в 2013 году.

На AliExpress распродажа «11.11» в 2023 году пройдет с 11 по 17 ноября, разогрев шопоголиков начинается 8 ноября.

Акция «11.11» на AliExpress Скриншот: © AliExpress

С момента разогрева можно забирать купоны магазинов. Дважды в день AliExpress будет раздавать крупные купоны топовых брендов, но чтобы перехватить их, потребуется усидчивость — количество больших скидок ограничено.

На распродаже также можно будет получить 1111 баллов программы лояльности за одну покупку на сумму от 1111 рублей.

Что покупать: на AliExpress выгодно брать комплектующие к ПК, электронику китайских брендов, обувь, недорогую полезную мелочевку, которую непросто найти на российских площадках.

OZON

Основной этап распродажи «11.11» пройдет на OZON с 9 по 13 ноября 2023 года. Покупатели с Premium подпиской получат доступ к большим скидкам 9 ноября. Остальным покупателям акция будет доступна с 10 ноября. Однако будущие цены уже сейчас можно посмотреть в специальном разделе.

Товары, которые участвуют в акции, помечены соответствующими значками. «Hot Sale» означает быструю скидку от 10% до 28% на один из дней акции. «МегаХиты» — скидка от 10% до 27%, которая будет действовать во все дни распродажи. Значок «СУПЕРхиты» означает скидку от 9% до 24% на все дни акции. «Хиты» — товары с дисконтом от 6% до 18%.

Что покупать: электронику и бытовую технику, на площадке большой выбор в этих категориях. Самые выгодные предложения — у китайских продавцов, зачастую цена ниже, чем на AliExpress. Однако доставка в этом случае займет минимум 20-40 дней.

Wildberries

На Wildberries распродажа «11.11» уже стартовала — в 2023 году большие скидки на площадке действуют с 30 октября по 13 ноября. Таким образом, акция здесь продлится дольше обычного — целых 15 дней. При этом 11 ноября клиентам обещают уникальные предложения и скидки.

На Wildberries распродажа «11.11» уже идет Скриншот: © Wildberries

Все разделы с товарами, которые участвуют в распродаже Wildberries, опубликованы на специальной странице. Часть скидок имеют ограниченное время действия и будут доступны только в один из дней акции.

Что покупать: одежду и обувь, детские товары, ювелирные украшения, автотовары, книги, товары для красоты и дома. Выбор огромный — в акции участвует 20 миллионов товаров.

«Яндекс. Маркет»

Распродажа на «Яндекс. Маркет» проходит с 7 по 12 ноября — чтобы увидеть участвующие в акции товары, достаточно нажать на плашку «11.11» на главной странице и зайти в специальный раздел.

С 11 по 13 ноября на топовые товары будет доступна дополнительная скидка. Пользователям в рамках распродажи также предлагается выполнить несколько заданий, в награду маркетплейс выдаст скидочный купон на сумму от 300 до 1000 рублей.

Что покупать: на «Яндекс. Маркет» один из самых удобных сервисов оплаты покупок частями — «Сплит». Если есть планы на дорогостоящую покупку в рассрочку, имеет смысл прицениться к нужному товару именно на этой площадке.

Почему распродажа проходит 11 ноября

Распродажу 11 ноября не следует путать с Черной пятницей — это две разные акции. Если Черная пятница родом из США и проходит в четвертую пятницу ноября, то «11.11» изобрели в Китае, приурочив ее к китайскому Дню холостяков, который отмечается 11 ноября.