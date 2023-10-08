Если человек не пользуется сим-картой, то через определенное время его номер могут передать другому абоненту, обычно это происходит через 90-180 дней неиспользования — у разных мобильных операторов сроки разные. Как не потерять номер телефона при блокировке?

Застолбить номер за собой на всю жизнь ни у одного оператора связи нельзя: только если постоянно пользоваться услугами. Это касается тарифов с абонентской платой и без нее.

«Если абонент не пользуется четыре месяца услугами мобильной связи, то при условии достаточности баланса, сначала подключается услуга бронирования ресурса сети связи. С абонента начинает взиматься три рубля в сутки», — сообщила Sibnet.ru пресс-служба Ростелекома.

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Далее, если баланс нулевой и не пополняется 180 последовательных календарных дней, договор об оказании услуг связи считается расторгнутым по инициативе абонента. После этого срока разблокировать и вернуть номер невозможно.

Tele2 также блокирует сим-карту после 180 дней, если в этот период абонент не совершал ни одного платного действия, при нулевом или отрицательном балансе. Если это произошло, то вернуть номер можно только, если его еще не передали другому человеку. Для возврата номера надо прийти в офис оператора с документами.

На сайте МТС говорится, что «номер автоматически блокируется, если долго не пользоваться платными услугами и не пополнять счет. Точный срок, после которого включается блокировка, смотрите в полном описании вашего тарифа». Обычно после 90 дней «молчания» симки на тарифах без абонентской платы начинает взиматься посуточная плата, а затем наступает блокировка и автоматическое расторжение договора. Но если каждые 90 дней совершать хотя бы одно платное действие, номер будет сохраняться.

Снять автоматическую блокировку после буферного периода в МТС не получится. Но можно заново купить сим-карту с этим номером, если он еще не продан другому абоненту.

«Мегафон» блокирует номер, если абонент не пользовался им, то есть, например, не совершал звонки, в течении трех месяцев. Восстановить свой отключенный номер можно только если его не передали в продажу. Для этого надо обратиться в любой салон оператора с документом, удостоверяющим личность.

В «Билайне» номер блокируется через 180 дней, после этого срока восстановить его можно также — при условии, что он еще не продан. Для этого надо обратиться в любой офис оператора с документом, удостоверяющим личность, либо в службу поддержки «Билайна».

Самостоятельная блокировка

Абонент Ростелекома может сам временно заблокировать номер, если надо не пользоваться какой-то срок или он потерял телефон и хочет сохранить номер.

Функционал блокировки абонентского номера — бесплатный. Период неограничен, определяется абонентом самостоятельно. Совершить блокировку можно через контакт-центр (8 800 100 08 00) или личный кабинет абонента Ростелекома.

Абоненты МТС также могут настроить блокировку в личном кабинете, по номеру 8 800 250-08-90 или в салонах оператора.

Добровольная блокировка номера в «Мегафон» подключается, если баланс выше суммы, при которой отключаются услуги связи, и работает только при положительном балансе.

Если баланс станет отрицательным, блокировка перестанет действовать, а деньги за тариф и услуги начнут списываться. Блокировку номера можно подключить самостоятельно в личном кабинете «МегаФон». Абонентская плата за добровольную блокировку 1 рубль.

Самостоятельно установить блокировку номера можно и в Tele2. В личном кабинете онлайн или прийти в офис оператора с паспортом.