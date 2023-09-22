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Технологии общения от Ростелеком: пять сим-карт, Wink и интернет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком
Платить отдельно за домашний интернет, сотовую связь, онлайн-кинотеатр не удобно и не выгодно. Когда эти услуги от разных компаний, то следить за расходами сложнее. Выход — пакетное предложение Ростелекома. 

Тариф «Технологии общения+» Ростелекома — удобный инструмент занятого человека. Это один личный кабинет, через который можно оплатить все цифровые услуги для дома и мобильную связь для всей семьи.

Это интернет, сотовая связь и онлайн-кинотеатр в одном пакете. Все вместе стоит 800 рублей в месяц, плюс 100 рублей за подключение и аренда оборудования, если потребуется.

Надежный интернет

Ростелеком — флагман интернет-отрасли и использует передовые технологии. Практически не осталось городов, где невозможно подключить интернет Ростелеком по технологии xPON.

XPON — сеть из оптоволокна, которая прокладывается непосредственно до дома и квартиры абонента. Это гарантирует стабильную скорость интернета и исключает сбои из-за перегрузок в сети. 

В пакете тарифа предусмотрена скорость от 100 Мбит/с. Этого хватит для работы, скачивания и просмотра видео, онлайн-игр для трех пользователей одновременно.

Мобильная связь и 5 сим-карт

Сотовая связь становится очень выгодной для всей семьи, так как входит в пакет услуг. Это от 50 Гб мобильного интернета, 1200 минут и 500 СМС. Можно подключить до пяти сим-карт к общему тарифу и оплачивать все с одного счета.  

Есть возможность использовать единый баланс для всей семьи, и так контролировать бюджет. Также можно оптимально расходовать пакеты услуг, в зависимости от потребностей каждого. Например, один в группе больше звонит, второй чаще использует интернет.

Зона покрытия мобильной связи Ростелеком

Онлайн-кинотеатр Wink

Вместе с домашним интернетом и сотовой связью в тарифе есть еще одна важная функция — онлайн-кинотеатр с коллекцией более 25 тысяч фильмов и сериалов и более 190 ТВ-каналов. 

Каждый месяц в Wink появляются эксклюзивные новинки, в том числе снятые специально для этого сервиса, поэтому проблем с тем, что посмотреть вечером, не возникнет.

Wink идеален для семейного досуга: одна учетная запись может запускать контент на семи устройствах. Когда мама смотрит мелодраму на телевизоре, папа — боевик на ноутбуке, а ребенок — мультики на планшете, не возникает споров, чье кино или передача важнее.

Wink можно смотреть не только в квартире, где подключен интернет Ростелекома. Можно запустить онлайн-кинотеатр на телевизоре на даче или на ПК на работе — будут доступны ТВ-каналы и фильмотека, включенные в тариф.

При этом никому не придется довольствоваться плохим качеством — на каждом устройстве картинка адаптируется к скорости интернета и выдает идеальный результат. Кроме того, кино можно будет заранее загружать на устройство и смотреть без интернета: на даче, в дороге, в самолете, в отпуске.

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Жизнь #Интернет #Мобильная связь #Wink #Потребитель
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