Главные минусы зарплаты «в конверте»

«Серой» зарплаты становится меньше, но такой способ экономии на налогах работодатели по-прежнему практикуют. Работника тоже часто устраивает большая выплата сейчас, и он не задумывается, к чему может привести такая схема.

Отчисления государству идут с официальной «белой» зарплаты. «Серая» зарплата или «в конверте» — это неофициальное дополнительное вознаграждение, которое компания не показывает налоговой и которое сотрудник получает «по договоренности». «Черная» зарплата — оплата труда вообще не оформленного в компании сотрудника.

Официальную часть часто привязывают к МРОТ. В 2023 году минимальный размер оплаты труда — 16,2 тысячи рублей. А часть сверх этого выплачивают по серой схеме.

В 2016 году «серую» и «черную» зарплату получали 43% работников, «белую» — 57%. В 2022 году «серую» и «черную» — 29%, «белую» — 71%.

Минусы «серой» зарплаты

Риск потери зарплаты. Так как в договоре не написано, что работодатель должен платить что-то свыше официальной зарплаты, он может этого и не делать, предостерегает сервис «Госуслуги».

Пример. Была договоренность с работодателем о зарплате в 50 тысяч рублей в месяц, из них «в белую» 20 тысяч. Такую сумму могут выплатить, а остальное обещать «позже».

Отсутствие или занижение больничных, декретных. Их платят исходя из официальной зарплаты. Если она невелика, пособия тоже будут низкими или их вообще не назначат.

Пример. При официальной зарплате 50 тысяч рублей больничный за неделю будет 11,5 тысячи рублей. Тогда как при 20 тысячах рублей — только 4,6 тысячи рублей.

Маленькие отпускные. Их тоже рассчитывают от официальной зарплаты. Работодатель чаще всего и часть отпускных платит «в серую», но при увольнении может рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск только по официальной части.

Пример. Отпускные за две недели при зарплате 50 тысяч составят 23,9 тысячи рублей, а при «белых» 20 тысячах — 9,5 тысячи рублей.

Низкая пенсия. Пенсионные коэффициенты и стаж не накапливаются на неофициальную зарплату. Право на пенсию может появиться на пять лет позже, а сумма будет ниже.

Отказ в кредитах и ипотеке. Банки требуют справку о доходах с работы, и не факт, что бухгалтерия рискнет нарисовать в документе цифру с учетом вознаграждения в конверте. А с зарплатой на уровне МРОТ банк вряд ли выдаст.

Штраф. Работник, получающий «серую» зарплату, будет наказан, если компанию уличат в махинациях с зарплатой и налогами. При умысле штраф составит 40% от неуплаченной суммы НДФЛ.

Кроме того, статья 198 Уголовного кодекса грозит дополнительным штрафом — от 100 до 300 тысяч рублей или суммой дохода за один-два года.

Сложности с получением визы. Во многих государствах одно из требований к получателям визы — наличие определенного дохода. Его нужно подтвердить справкой, которую работодатель даст только по официальной части выплат.