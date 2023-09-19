«Лицей» рассказывает: зачем нужна ментальная арифметика

Курсы ментальной арифметики стали очень популярны. В чем заключается методика обучения счету в голове, что она дает ребенку и как проще всего начать заниматься?

Зачем детям изучать ментальную арифметику

Ментальная арифметика — занятия, развивающие интеллект за счет быстрого счета в уме. Ребенка сначала обучают на специальных счетах. Их называют абакус.

Абакус для ментальной арифметики — рамка и спицы, на каждой из которых по пять косточек. Они разделены перекладиной, которая делит их на верхние и нижние. Их называют небесные и земные косточки.

Forbes признал абакус вторым по значимости инструментом всех времен с точки зрения его влияния на человеческую цивилизацию.

Сначала дети используют обе руки, чтобы физически считать на счетах, а затем переходят к счету в уме, на ментальном уровне и уже производят вычисления мысленно.

При арифметических вычислениях на этих счетах у человека задействованы оба полушария головного мозга.

«Правое полушарие — представление абакуса в уме, решение примеров с другими действиями одновременно, например, отжимания. Левое — логика арифметических вычислений, стимуляция мелкой моторики — в процессе счета жестикулируют руками, напоминая дирижеров», — объяснила Sibnet.ru репетитор по математике Мария Долганова.

Множество исследований показали, что занятия ментальной арифметикой помогают натренировать нейтронные связи, повышают уровень интеллекта IQ, формируют образное мышление и улучшают зрительную память. В некоторых странах уже стали использовать эту методику для профилактики болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.

Лучше всего заниматься ментальной арифметикой с 4 до 14 лет, когда мозг развивается интенсивней, но результат будет и у более взрослых. Ментальную арифметику можно учить в специализированных школах или онлайн.

Изучение ментальной арифметики онлайн можно совмещать с детсадом или школой, заниматься в удобное время, не теряя в качестве обучения. Хороший базовый курс ментальной арифметики для детей представлен на сервисе «Лицей» Ростелекома.

Как построен курс ментальной арифметики в «Лицее»

Кроме уроков по школьной программе в «Лицее» представлены развивающие курсы, в том числе «Ментальная арифметика». Это 11 занятий базовых занятий.

Первые два урока — вводные. В них подробно рассказывается о ментальной арифметике и о том, каким будет ее изучение. Еще три урока отведены на знакомство с абакусом, работу с ним, чтобы ребенок и его родители могли понять, как работать с этими «счетами».

Чтобы обучение шло успешно, можно заранее приобрести абакус для ментальной арифметики или первое время открывать во время занятий виртуальный абакус, пока не станет ясно, что дошкольника увлекают занятия.

Дощечку с углублениями, по которой передвигали камешки, придумали в Вавилоне в III тысячи до нашей эры.

Еще три урока в «Лицее» обучат ребенка правилам набора чисел на абакусе, что в дальнейшем позволит ему решать примеры.

Есть четыре метода счета на абакусе для сложения и вычитания: простой метод, помощь брата, помощь друга и комбинированный метод. В курсе «Лицея» рассматривается простой метод сложения и вычитания, и изучается помощь брата.

В завершающем уроке преподаватель расскажет, как ребенку перейти к ментальному счету, то есть к счету в голове, представляя бусины абакуса.

Дальше развивать способности в ментальной арифметике стоит с педагогом, можно заниматься онлайн или пойти в школу ментальной арифметики.

Важно, что каждый урок в «Лицее» включает видео, где преподаватель последовательно и подробно раскрывает тему, а также вспомогательные материалы в разделах.

В разделе «Теории» описаны основные аспекты занятий и дополнительные примеры. Они помогут как ученику, так и родителю, который занимается с ним.

Фото: © задание из «Тренажера»

Раздел «Тренажер» — проверочные онлайн-задания. Проходя их можно понять, как ребенок усвоил материал. После теста он может поработать над ошибками или вернуться снова к уроку, чтобы повторить материал.

Таким образом, курс «Лицея» позволяет дошкольнику попробовать ментальную арифметику, развить способности решения простых задач, логику, развить мелкую моторику и воображение.

Как зарегистрироваться в «Лицее»

Начать заниматься в «Лицее» можно за несколько кликов. Для этого надо зарегистрироваться на сайте. Начать заниматься в «Лицее» можно бесплатно. Нет ограничений по времени, но есть по количеству и виду уроков.

Чтобы ребенок мог изучать разные развивающие курсы, например, осваивать ментальную арифметику и подтягивать знания по школьным предметам, нужна подписка на сервис — 249 рублей в месяц.