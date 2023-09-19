«Лицей» рассказывает: зачем нужна ментальная арифметика

Курсы ментальной арифметики стали очень популярны. В чем заключается методика обучения счету в голове, что она дает ребенку и как проще всего начать заниматься?
Зачем детям изучать ментальную арифметику
Ментальная арифметика — занятия, развивающие интеллект за счет быстрого счета в уме. Ребенка сначала обучают на специальных счетах. Их называют абакус.
Абакус для ментальной арифметики — рамка и спицы, на каждой из которых по пять косточек. Они разделены перекладиной, которая делит их на верхние и нижние. Их называют небесные и земные косточки.Forbes признал абакус вторым по значимости инструментом всех времен с точки зрения его влияния на человеческую цивилизацию.
Сначала дети используют обе руки, чтобы физически считать на счетах, а затем переходят к счету в уме, на ментальном уровне и уже производят вычисления мысленно.
При арифметических вычислениях на этих счетах у человека задействованы оба полушария головного мозга.
«Правое полушарие — представление абакуса в уме, решение примеров с другими действиями одновременно, например, отжимания. Левое — логика арифметических вычислений, стимуляция мелкой моторики — в процессе счета жестикулируют руками, напоминая дирижеров», — объяснила Sibnet.ru репетитор по математике Мария Долганова.
Множество исследований показали, что занятия ментальной арифметикой помогают натренировать нейтронные связи, повышают уровень интеллекта IQ, формируют образное мышление и улучшают зрительную память. В некоторых странах уже стали использовать эту методику для профилактики болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.
Лучше всего заниматься ментальной арифметикой с 4 до 14 лет, когда мозг развивается интенсивней, но результат будет и у более взрослых. Ментальную арифметику можно учить в специализированных школах или онлайн.
Изучение ментальной арифметики онлайн можно совмещать с детсадом или школой, заниматься в удобное время, не теряя в качестве обучения. Хороший базовый курс ментальной арифметики для детей представлен на сервисе «Лицей» Ростелекома.
Как построен курс ментальной арифметики в «Лицее»
Кроме уроков по школьной программе в «Лицее» представлены развивающие курсы, в том числе «Ментальная арифметика». Это 11 занятий базовых занятий.
Первые два урока — вводные. В них подробно рассказывается о ментальной арифметике и о том, каким будет ее изучение. Еще три урока отведены на знакомство с абакусом, работу с ним, чтобы ребенок и его родители могли понять, как работать с этими «счетами».
Чтобы обучение шло успешно, можно заранее приобрести абакус для ментальной арифметики или первое время открывать во время занятий виртуальный абакус, пока не станет ясно, что дошкольника увлекают занятия.Дощечку с углублениями, по которой передвигали камешки, придумали в Вавилоне в III тысячи до нашей эры.
Еще три урока в «Лицее» обучат ребенка правилам набора чисел на абакусе, что в дальнейшем позволит ему решать примеры.
Есть четыре метода счета на абакусе для сложения и вычитания: простой метод, помощь брата, помощь друга и комбинированный метод. В курсе «Лицея» рассматривается простой метод сложения и вычитания, и изучается помощь брата.
В завершающем уроке преподаватель расскажет, как ребенку перейти к ментальному счету, то есть к счету в голове, представляя бусины абакуса.
Дальше развивать способности в ментальной арифметике стоит с педагогом, можно заниматься онлайн или пойти в школу ментальной арифметики.
Важно, что каждый урок в «Лицее» включает видео, где преподаватель последовательно и подробно раскрывает тему, а также вспомогательные материалы в разделах.
В разделе «Теории» описаны основные аспекты занятий и дополнительные примеры. Они помогут как ученику, так и родителю, который занимается с ним.
Раздел «Тренажер» — проверочные онлайн-задания. Проходя их можно понять, как ребенок усвоил материал. После теста он может поработать над ошибками или вернуться снова к уроку, чтобы повторить материал.
Таким образом, курс «Лицея» позволяет дошкольнику попробовать ментальную арифметику, развить способности решения простых задач, логику, развить мелкую моторику и воображение.
Как зарегистрироваться в «Лицее»
Начать заниматься в «Лицее» можно за несколько кликов. Для этого надо зарегистрироваться на сайте. Начать заниматься в «Лицее» можно бесплатно. Нет ограничений по времени, но есть по количеству и виду уроков.
Чтобы ребенок мог изучать разные развивающие курсы, например, осваивать ментальную арифметику и подтягивать знания по школьным предметам, нужна подписка на сервис — 249 рублей в месяц.