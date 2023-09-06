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Специалисты по информационной безопасности стали дефицитом

Источник:
Sibnet.ru
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Программист
Фото: © Sibnet.ru

Количество вакансий в сфере «Информационная безопасность» в стране за период с июня по август выросло на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает hh.ru.

С июня по август российские работодатели открыли 7,8 тысяч вакансий для специалистов по информационной безопасности, и это на 38% больше, чем за тот же период годом ранее. 

Наиболее заметный всплеск интереса к кадрам по инфобезопасности среди сибирских регионов зафиксирован в Кузбассе и Алтайском крае, меньше остальных – в Иркутской области. В Новосибирской области за прошедшие три месяца было размещено 209 вакансий для данных специалистов, и по сравнению с 2022 годом спрос на них вырос на 25%.

Чаще всего специалистов из сферы «Информационная безопасность» ищут сейчас компании-работодатели из ИТ-отрасли (55%), финансового сектора (15%) и услуг для бизнеса (9%).

На максимально высокие зарплаты в сибирском регионе могут рассчитывать кандидаты из области информационной безопасности в Новосибирской области (51,7 тысячи-132тысячи) и Красноярском крае (57,4 тысячи- 97тысячи рублей).

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск #Кузбасс #Алтайский край #Красноярск
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Топ комментариев

pepelmetal

России нужно перекрыть им газ, а то мучаются бедненькие

ball-n-wall

Надо же, прям страдания юного Вертера..

Killer X

а он был? может Вы спутали с враньем хохлов о голодоморе?

mosquito__2010

Опять Данилоны фейки разносят. Зачем быть такими идиотами если у них все равно ничего не получится как...