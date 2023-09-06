Специалисты по информационной безопасности стали дефицитом

Количество вакансий в сфере «Информационная безопасность» в стране за период с июня по август выросло на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает hh.ru.

С июня по август российские работодатели открыли 7,8 тысяч вакансий для специалистов по информационной безопасности, и это на 38% больше, чем за тот же период годом ранее.

Наиболее заметный всплеск интереса к кадрам по инфобезопасности среди сибирских регионов зафиксирован в Кузбассе и Алтайском крае, меньше остальных – в Иркутской области. В Новосибирской области за прошедшие три месяца было размещено 209 вакансий для данных специалистов, и по сравнению с 2022 годом спрос на них вырос на 25%.

Чаще всего специалистов из сферы «Информационная безопасность» ищут сейчас компании-работодатели из ИТ-отрасли (55%), финансового сектора (15%) и услуг для бизнеса (9%).

На максимально высокие зарплаты в сибирском регионе могут рассчитывать кандидаты из области информационной безопасности в Новосибирской области (51,7 тысячи-132тысячи) и Красноярском крае (57,4 тысячи- 97тысячи рублей).