Сомнолог раскрыл пользу кошмаров

Сомнолог Роман Бузунов рассказал, какую пользу дают ночные кошмары людям, они позволяют проиграть стрессовые ситуации.

По словам сомнолога, во время сновидений происходит обработка накопленной информации, обычно за предыдущий день. Во сне происходит некое мультимедийное проигрывание каких-то ситуаций. То же самое касается и стрессовых ситуаций, которые мозг проигрывает во время сновидения.

«Так что если человеку периодически снятся разносюжетные кошмары, то это неплохая тренировка и образовательный процесс для мозга. Мозг такого человека лучше адаптирован к окружающей среде. Тот, кому снятся различные стрессовые ситуации, приблизительно понимает, как будет действовать в той или иной ситуации в реальности», — сказал «Научной России» Бузунов.

По его словам, другое дело навязчивые кошмарные сновидения. Их нельзя назвать полезными, и зачастую они относятся к области посттравматических стрессовых расстройств.