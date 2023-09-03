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Пресс‑служба объяснила синяки на лице Шольца

Источник:
ТАСС
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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц
Фото: European Commission (Christophe Licoppe)

Канцлер Германии Олаф Шольц ударился лицом во время пробежки, поэтому были внесены изменения в его рабочий график, сообщила представитель правительства ФРГ.

«К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом», — цитирует ТАСС представителя немецкого правительства.

По ее словам, канцлер Германии упал во время пробежки и получил синяки на лице. Уже с понедельника он намерен вернуться к своему графику.

«В субботу с канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, дела у него идут не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия приходится отменить», — подтвердил эту информацию председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот.

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urbasik

Он привел в пример поэта Александра Пушкина,Которого вырезали РПЦшной заточкой из школьной программы.

Asd10

Ща напишут нищитова и про Мосфильм. А и действительно... Оторванные погоны в кадре не мелькают и ноги...

Max_tf700 Home

Ну присвоить бюджет страны это конечно счастье.

pepelmetal

Друг друга начали жрать, это хорошо)