Пресс‑служба объяснила синяки на лице Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц ударился лицом во время пробежки, поэтому были внесены изменения в его рабочий график, сообщила представитель правительства ФРГ.

«К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом», — цитирует ТАСС представителя немецкого правительства.

По ее словам, канцлер Германии упал во время пробежки и получил синяки на лице. Уже с понедельника он намерен вернуться к своему графику.

«В субботу с канцлером произошел несчастный случай во время занятий спортом, дела у него идут не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия приходится отменить», — подтвердил эту информацию председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот.