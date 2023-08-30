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Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Алина Горбачева
Фото: © ФФККР

Пропавшая в Москве 16-летняя фигуристка Алина Горбачева найдена, ее жизни ничего не угрожает.

Фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» в понедельник, после ее местонахождение было неизвестно. Во вторник объявили ее поиски.

Горбачеву заметили в одном из кафе на Волоколамском шоссе. А позже нашли в кинотеатре торгового центра, расположенного на МКАД. Об успехе сообщили прокуратура Москвы, МВД и Следственный комитет.

Сейчас девушка должна объяснить, что с ней произошло. По данным телеграм-каналов, она поссорилась с тренером.

Горбачева — чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.

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ЧП #Происшествия #Зимние виды
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