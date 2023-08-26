Личности погибших в катастрофе Embraer подтвердят генетики

Следователи обнаружили тела всех десятерых погибших в катастрофе самолета Embraer Legacy 600, который разбился в Тверской области, сообщается на сайте СК.

Для установления их личности проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Также изъяты бортовые самописцы, сотрудники СК продолжают осматривать место происшествия, а также изымают предметы и документацию.

Частный самолет с бортовым номером RA-02795, совершавший полет из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение 23 августа через несколько минут после взлета. На его борту находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК). Президент Владимир Путин, комментируя крушение, заявил, что расследование будет проведено в полном объеме и доведено до конца.