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Катастрофа самолета Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликован подробный отчет о полете самолета Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис Flightradar24 опубликовал подробный о полете потерпевшего крушение бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Самолет Пригожина Embraer Legacy 600 начал передавать данные о себе в 17:46 по Москве, согласно отчету. Координаты он не передавал, и определять его местоположение Flightradar24 мог только с 17:59 до 18:11 по московскому времени, когда он удалялся от Москвы в северо-западном направлении.

К 15:11 он поднялся на 28 тысяч футов (8,5 километров) и перестал набирать высоту. Затем он в течение нескольких минут немного поднимался и снова опускался, а в 18 часов 19 минут и 52 или 53 секунды начал падать.

В течение следующих 22 секунд он упал примерно на 2,5 километра, после чего его передатчики замолчали.

Бизнес-джет Embraer разбился неподалеку от села Куженкино в Тверской области вечером 23 августа. В списке пассажиров, опубликованных Росавиацией, числился Пригоржин, командир ЧВК Дмитрий Уткин, еще пять пассажиров и трое членов экипажа.

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ЧП #Происшествия #Громкое дело
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Топ комментариев

usacomp

Никогда не играйте в азартные игры с государством.

nifnif

денюжка тю-тю, вот и перекрасился

Uynachalnica

Уже и Индия в космосе обогнала! Где был СССР с его космическим наследством, и где была Индия? Как так...

GammiPluh

Жаль тут выражаться нельзя, я бы указал ему направление движения с его "музыкой" и им лично