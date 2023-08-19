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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Rheinmetall начнет обслуживать танки на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall с августа начнет обслуживать танки на территории Украины.

Первые 12 работников с Украины начали обучение в Германии, в скором времени к ним добавятся еще 12, пишет издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. После обучения они смогут проводить ремонтные работы.

Концерн также планирует как можно скорее начать производство танков на Украине. Rheinmetall намерен взять в аренду местные заводы и производить технику по стандартам НАТО, для этого потребуется один-два конвейера.

Rheinmetall рассчитывает извлечь серьезную выгоду из конфликта на Украине — в прошлом году концерн получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В текущем году компания ожидает заказов на рекордные 20 миллиардов евро.

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Оборона #ОПК #Оружие
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