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Врач сравнила пользу арбуза и дыни

Источник:
Sibnet.ru
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Арбуз
Фото: © Sibnet.ru

Арбуз и дыня содержат много полезных микроэлементов, но объедаться этими бахчевыми опасно, эндокринолог Зухра Павлова сравнила оба варианта.

В дыне и в арбузе содержится почти одинаковое количество микроэлементов: железа, фосфора, магния, фолиевой кислоты, калия и других. В арбузе много ликопина, он защищает сосуды от атеросклероза, помогает сохранять остроту зрения, полезен, как онкопротектор, бережет предстательную железу мужчин, способствует укреплению барьерного иммунитета.

Зато в дыне примерно в четыре раза больше витамина С, чем в арбузе. И после ее употребления у человека начинает активно вырабатываться гормон счастья серотонин.

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Оба варианты полезны, но есть и отрицательные стороны. Арбуз мочегонит, а дыня слабит, и оба эффекта могут привести к нарушениям сердечного ритма. Калорийность арбуза и дыни на 100 граммов почти одинаковая, но сочные бахчевые вызывают аппетит. В итоге врач пришла к выводу, что большой разницы между арбузом и дыней в плане пользы и вреда нет. Главное — не переедать.

«Ешьте и дыню, и арбуз в качестве десерта после завтрака или обеда. В количестве 200 грамм максимум. Не надо есть их как отдельный прием пищи, только раздразните аппетит. Не ешьте ни дыню, ни арбуз на ужин», — написала в телеграм-канале Павлова.

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Топ комментариев

NerosMan

4% инфляции это в чьих фантазиях

usacomp

Муська сходи в магазин увидишь реальную инфляцию.

Voennii

Я таки думаю что Шойгу больше должен волновать военный ресурс России.

TOJlCTblN

Диверсии и убийства?? Гуталином мазаться будут, чтоб за местных сойти??? Всё равно по запаху сала вычислят)))