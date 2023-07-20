Новый класс работников сформировался в России — фрилансеры или самозанятые. Не все имеют официальный статус, но все активнее выходят из тени. О революции на рынке труда рассказала глава научной школы «Гендерная и экономическая социология» профессор Финансового университета при правительстве РФ Галина Силласте.

На Западе для таких людей придумали специальный термин — прекариат (от лат. precarium — «нестабильный» или «лишенный гарантий»). В ряде стран их доля составляет четверть от всех работающих.

«Если исходить из того, что у нас сегодня 7 миллионов самозанятых при 72 миллионах трудоспособных людей, то в целом прекариат в России составляет десятую часть рынка труда. Это огромный трудовой ресурс, которого у нас недавно еще не было», — сказала Силласте в интервью «Российской газете».

Пестрое явление

Это очень неоднородное социальное сообщество. В него входят дизайнеры, таксисты, журналисты, строители, художники, косметологи. У них разные доходы и социальный статус. Объединяет их одно — они сами обеспечивают свою занятость. Они в одном лице и работодатели, и наемные работники. Они свободны от трудовых обязательств.

В России больше всего фрилансеров занято в сфере дизайна и графики — 58%. На втором месте разработка и поддержание веб-сайтов — 46%. На третьем месте программисты — 38%. В сфере рекламы занято 24%.

«Старт этому явлению всегда дает мощная экономическая база. Чем богаче страна, тем чаще люди начинают менять род деятельности, пробовать и переоценивать то, что они делают, и возвращаться к тому, чем хотелось когда-то заниматься. Кроме того, рост прекариата приходится на период, когда рынок потребления начинает доминировать над рынком производства», — пояснила профессор.

Молодежь и пенсионеры

Больше всего фрилансеров в возрасте от 18 до 34 лет — 68%. В возрасте 35-44 года — их уже только 18%. В последнее время проявилась новая тенденция. Фриланс становится популярным среди пенсионеров.

«Я бы это назвала продлением трудовой деятельности. Пенсионеры, уже после накопления пенсии, используют возможность работать дальше как фрилансеры. Они видят в этом возможность получить дополнительный доход к пенсии, но при этом самостоятельно формировать свою нагрузку», — отметила Силласте.

Выход из тени

Согласно статистике, официальный статус самозанятого имеют 26% фрилансеров. Еще примерно 28-29% готовы его оформить. При этом 57% фрилансеров называют себя самозанятыми, то есть причисляют себя к этой группе, не имея официального статуса.

по данным профессора, 50% самозанятых из сегодняшних 7 миллионов ранее никак не декларировали свои доходы.

То есть огромное количество людей, которые зарегистрировались как самозанятые, вышли из «тени» и начали платить налоги. До марта 2023 года они зарегистрировали доходы более чем на 1,9 триллиона рублей, а рассчитанный им налог составил внушительные 81 миллиард рублей.



Главный недостаток

«Прекариат не имеет социальной защищенности и лишен социальных гарантий. Сам термин прекариат — прекариатные работники означает "не имеющие гарантий"», — подчеркнула Силласте.

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Но государство обратило внимание на этот сегмент рынка труда. Для самозанятых создаются добровольные механизмы формирования пенсий. Обсуждается механизм добровольных взносов на социальное страхование. Речь идет не только о социальных выплатах.

«Государство старается помогать таким работникам фискальными методами за счет снижения налогов, предоставления вычетов, в обучении женщин, находящихся в декрете. То есть государственная политика направлена на то, чтобы не просто платить, к примеру, женщинам в декрете, но и создавать условия, в которых они смогут зарабатывать.

Перспективы

Силласте уверена, что фриланс скоро станет популярной формой занятости. «Со стороны государства мы видим сейчас поддержку самозанятых. Среди россиян также присутствует высокая лояльность к таким формам занятости: их поддерживает 56% россиян. Это говорит о том, что большое количество работников готовы рассматривать такие формы занятости и для себя», — заключила профессор.