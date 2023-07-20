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Криминальная комедия «Макс и Гусь» эксклюзивно вышла в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Макс и Гусь»

Первые две серии криминальной комедии «Макс и Гусь» вышли в онлайн-кинотеарте Wink, проект стал спин-оффом сериала «Зема 3».

Макс (Никита Кологривый) в сериале «Зема 3» — антагонист главного героя Земы, персонаж яркий, харизматичный, с отрицательным обаянием.

Спин-офф «Макс и Гусь» в деталях расскажет его историю: когда-то Макс был рядовым каппером (тем, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе), но сейчас превратился в беспринципного воротилу, контролирующего наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе.

Продолжится в сериале и романтическая линия Макса и Снегурки (Наташа Бардо), начатая в полнометражном фильме «Зема 3. Новогодний замес». Также поклонники сериала узнают, что стало с дружбой Макса и Гуся (Владимир Карпук), как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода.

Зрителя также ждет знакомство с еще одним другом Макса — брутальным владельцем главного боксерского клуба Пензы в исполнении Павла Прилучного.

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