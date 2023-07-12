Конгрессмен США испугался после просмотра секретных видео НЛО

Американский конгрессмен Тим Берчетт, выступил с тревожным предупреждением после просмотра секретных кадров с НЛО. Политик рассказал, что ему показали видео, которые до этого нигде не были обнародованы.

Конгрессмен негативно воспринял доступ к засекреченным кадрам с НЛО. По его словам, внеземные формы жизни имеют технологии, с которыми человечество не может справиться.

«Если они могут путешествовать световые годы или со скоростью, которую мы видели, и летают под водой, не показывают тепловой след и тому подобное, то мы совершенно не в их лиге», — сказал Берчетт в подкасте «Горизонт событий».

Комитет по надзору палаты представителей США в настоящее время готовит слушание для анализа выступления под присягой ветерана Национального управления военно-космической разведки США Дэвида Груша.

Он сообщил Конгрессу, что правительство засекретило программы, в рамках которых испытываются технологии нечеловеческого происхождения. Берчетт вместе с коллегами возглавит расследование комитета.