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Конгрессмен США испугался после просмотра секретных видео НЛО

Источник:
Fox News
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Американский конгрессмен Тим Берчетт, выступил с тревожным предупреждением после просмотра секретных кадров с НЛО. Политик рассказал, что ему показали видео, которые до этого нигде не были обнародованы.

Конгрессмен негативно воспринял доступ к засекреченным кадрам с НЛО. По его словам, внеземные формы жизни имеют технологии, с которыми человечество не может справиться.

«Если они могут путешествовать световые годы или со скоростью, которую мы видели, и летают под водой, не показывают тепловой след и тому подобное, то мы совершенно не в их лиге», — сказал Берчетт в подкасте «Горизонт событий».

Комитет по надзору палаты представителей США в настоящее время готовит слушание для анализа выступления под присягой ветерана Национального управления военно-космической разведки США Дэвида Груша.

Он сообщил Конгрессу, что правительство засекретило программы, в рамках которых испытываются технологии нечеловеческого происхождения. Берчетт вместе с коллегами возглавит расследование комитета.

Тема: На грани науки
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Политика #Мир #Мистика
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