Пояс колесничего нашли в древней могиле в Хакасии

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН нашли на стоянке в Аскизском районе Республики Хакасии в одной из могил бронзовый «пояс колесничего», сообщает пресс-служба учреждения.

Археологи начали работу на двух объектах археологического наследия – «Могильник Станция Камышта–7» и «Стоянка Станция Камышта–6». Захоронения в могильнике продолжались около четырех столетий. Могильник относится к лугавской культуре позднего бронзового века (XI-VIII веков до нашей эры).

Одним из интереснейших и нетронутых захоронений оказался курган заключительного этапа лугавской культуры.

Из инвентаря в могиле найден бронзовый нож, украшения из бронзовых пластин с характерными полусферическими бляшками, а также предмет из бронзы, по аналогиям с китайскими находками получивший в литературе условное название «пояс колесничего» — специальное изделие, позволяющее прикрепить возницу к повозке и освободить его руки.

Эти предметы нередко встречаются в погребальных комплексах Минусинской котловины, в этот раз его нашли на поясе погребенного. Находка «пояса возничего» затрагивает вопрос о появлении на этапе поздней бронзы конных повозок, хотя сами колесницы пока еще не обнаружены.