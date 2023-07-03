Восхождение Суперлуны: когда смотреть и чем грозит

Жители России 3 июля увидят Суперлуние — в этот момент естественный спутник Земли в фазе полнолуния находится на максимально близком расстоянии от Земли и выглядит больше, чем обычно. Полюбоваться огромной сверкающей Луной можно будет в течение двух ночей — при условии отсутствия облачности.

В ближайшие сутки Луна будет находиться на расстоянии 361 934 километров от Земли, тогда как среднее расстояние между двумя космическими телами составляет 384 400 километров. Благодаря этому земной спутник будет выглядеть на 5,8% больше и сиять на 12,8% ярче, чем обычная полная Луна.

Когда наступит Суперлуние?

Точный астрономический момент наступления полнолуния — 14.41 по московскому времени, однако в это время еще слишком светло для наблюдения за Луной. Но Луна выглядит полной даже на следующий день после точного момента, так как лунный диск еще освещен более чем на 98%.

В июле 2023 года полная Луна будет в созвездии Стрельца, которое принадлежит к зодиакальному кругу.

Поэтому возможность насладиться завораживающим небесным явлением у землян появится в ближайшие две ночи, ее видимый размер и яркость снизятся лишь на пару процентов. Суперлуние видно на протяжении всего темного времени суток, если небо чистое.

Как правильно наблюдать за Суперлуной?

Наблюдать за Луной можно невооруженным глазом, либо с помощью бинокля или небольшого телескопа. Если использовать для наблюдения оптику, то астрономы рекомендуют использовать светофильтры, иначе Луна будет казаться очень яркой.

Лунный свет не опасен для зрения, однако с использованием фильтров наблюдателю удастся рассмотреть интересные детали на поверхности лунного диска, которые в обычных условиях трудноразличимы из-за теней — например, кратеры.

Есть небольшой секрет — если хочется увидеть по-настоящему огромный диск Луны, наблюдать за земным спутником следует сразу после захода Солнца или перед рассветом: полная Луна кажется больше, когда она низко у горизонта, этот эффект называется «иллюзией Луны».

Что такое Суперлуние?

Суперлуние происходит, когда совпадают два астрономических явления. Первое — это полнолуние, оно случается, когда земной спутник находится на противоположной от Солнца стороне Земли. Именно поэтому полная Луна восходит сразу после заката и заходит перед рассветом.

разница в размерах полной Луны при максимальном приближении к Земле Фото: © NASA

Второй явление — перигей, момент максимального сближения Луны и Земли. Луна приближается и удаляется от Земли из-за сложной эллиптической орбиты, на которую влияет множество гравитационных возмущений.

Если оба астрономических события совпадают по времени, наступает Суперлуние. Обычно такое происходит нечасто, всего лишь несколько раз в году. Например, в 2023 году Суперлуние также можно будет трижды увидеть в августе — 1, 29 и 31 числа.

Почему Луна меняет цвет?

Июльское Суперлуние будет близко к горизонту в Северном полушарии. По этой причине Луна не только будет выглядеть больше, но еще изменит цвет. Когда земной спутник висит низко, отраженный свет проходит сквозь широкий слой воздуха, поэтому она может выглядеть оранжевой или розовой.

Издревле появление на небе «кровавой» Луны считалось дурным предзнаменованием — люди связывали с этим явлением наводнения, землетрясения, неурожаи. С точки зрения науки связь между катаклизмами и большой Луной действительно есть, ведь приближение огромного космического тела оказывает мощное гравитационное воздействие на Землю.

В результате происходят перемещения гигантских масс воды, возникает напряжение земной коры. В период Суперлуны произошло Чилийское землетрясение 1960 года, цунами на Соломоновых островах 2007 года, Сычуанское землетрясение 2008 года, землетрясение 2011 года, которое привело к аварии на «Фукусиме», извержение вулкана Синабунг в 2014 году.

Ученые не рекомендуют гражданам находиться в Суперлуние на морском или океанском побережье, так как в эти дни повышается вероятность возникновения мощных приливов с катастрофическими последствиями.