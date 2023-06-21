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Larian выпустила бесплатный приквел Baldur's Gate 3

Источник:
Sibnet.ru
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Промо Baldur’s Gate 3
Фото: © Larian

Разработчики Baldur’s Gate 3 выпустили бесплатный приквел игры Blood in Baldur’s Gate. Это небольшой текстовый квест, предлагающий расследовать убийство в мире основной серии.

В Blood in Baldur’s Gate геймерам предстоит организовать расследование убийства, произошедшее в нижних районах Врат Балдура. Главный персонаж будет собирать улики, допрашивать мирных жителей и внимательно исследовать место преступления.

Игрокам будет предложено выбрать одну из двух доступных локаций путем голосования. Расследование продлится 34 дня, с этапами по 24 часа. Конкретные детали проекта пока остаются неизвестными.

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Игры #RPG
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Топ комментариев

nicollaich

Цеивропейцы доподлинно знают, кто это сделал. И неважно, что это они сами.

mosquito__2010

"Это не должно было произойти там, где произошло" - согласен, в завтрашний день тоже могут смотреть не...

D_I_A_B_L_O_o

никогда такого не было и вот опять)

scorpion2777

Так у ихних баб в три раза шире.