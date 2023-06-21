Larian выпустила бесплатный приквел Baldur's Gate 3

Разработчики Baldur’s Gate 3 выпустили бесплатный приквел игры Blood in Baldur’s Gate. Это небольшой текстовый квест, предлагающий расследовать убийство в мире основной серии.

В Blood in Baldur’s Gate геймерам предстоит организовать расследование убийства, произошедшее в нижних районах Врат Балдура. Главный персонаж будет собирать улики, допрашивать мирных жителей и внимательно исследовать место преступления.

Игрокам будет предложено выбрать одну из двух доступных локаций путем голосования. Расследование продлится 34 дня, с этапами по 24 часа. Конкретные детали проекта пока остаются неизвестными.