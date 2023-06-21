Чем заклеить надувной бассейн?

Надувные бассейны из-за прокола теряют свою форму и становятся непригодны для купания, но их можно заклеить подручными средства.

Заклеить надувной бассейн в домашних условиях помогут водостойкие ленты и клей. Сначала место прокола обезжиривают ацетоном или спиртом, затем отрезают кусок ленты с небольшим запасом и крепко прижимают к дырке, сообщается на сайте производителя бассейнов Intex.

Для проколов в надувном бассейне диаметром меньше 2 миллиметров можно использовать «жидкую латку» — специальный эластичный клей. На обезжиренное место выдавливают клей и распределяют пальцем. Через 5-10 минут после высыхания наносят второй слой и оставляют на 12 часов. Затем надувают изделие и проверяют ремонт на качество.

Если дыра больше 2 миллиметров, то понадобится заплатка. Вырезать ее можно из детской резиновой игрушки, старого надувного круга, куска брезента, или водонепроницаемой ткани, автомобильной покрышки. Размер заплатки должен быть на 2-3 сантиметра больше диаметра дырки.

Участок обезжиривают спиртом, наносят на латку водостойкий клей и прижимают к поврежденному месту. Оставляют под прессом на сутки. На следующий день края рекомендуют уплотнить силиконовым герметиком.