Миниатюрная Wi Fi-камера DS-2CD-VC1W — оптимальное решение для тех, кто хочет попробовать домашнее видеонаблюдение. Она просто настраивается и легко управляется через приложение, доступ к которому есть из любой точки мира. В июле такую камеру можно выиграть в игре «Наблюдатель» на Sibnet.ru

DS-2CD-VC1W изготовлена компанией Hikvision, одним из лидеров на рынке систем безопасности, по заказу Ростелекома.

Камера упакована в картонную коробку. Вместе с устройством в комплекте идут адаптер питания, USB-кабель питания, клейкая пластина для крепления к поверхности, а также инструкция и гарантийный талон.

DS-2CD-VC1W выполнена из белого пластика. Это овальная камера на «ножке», что позволяет отрегулировать установку.

На передней панели размещены ИК-подсветка, микрофон, индикатор статуса работы камеры. Сбоку есть слот для карты памяти Micro-SD. Сзади расположены разъем для питания, динамик и кнопка WPS/RESET (упрощенное подключение к Wi Fi / перезагрузка).

Основные характеристики

Матрица: 1/4" Progressive Scan CMOS

Объектив: f=2.8мм / F2.0

Максимальное разрешение съемки: 1280 х 720

Количество мегапикселей: 1

Угол обзора: 92°

Формат сжатия: H.264/MJPEG

Частотный диапазон Wi Fi: от 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц

Цифровое шумоподавление 3D DNR эффективно устраняет размытость в кадре. А функция DWDR (цифровая обработка изображения) осветляет или затемняет изображение в зависимости от исходника.

DS-2CD-VC1W оснащена ИК-фильтром, чувствительность которого 0.01 Люкс, то есть камера видит в полной темноте. Дальность действия ИК-подсветки — до 10 метров, этого более чем достаточно для съемки в квартире или доме.

Гаджет получил встроенные микрофон и динамик, и через него можно удаленно общаться.

Камера поддерживает карты Micro-SD до 64 ГБ, что позволяет ей сохранить события в случае перебоев с сетью.

Установка и подключение

DS-2CD-VC1W относится к внутренним камерам. И хотя в характеристиках производителя сказано, что устройство работает при минус 10 градусах Цельсия, лучше не рисковать.

Камеру можно закрепить на стене или потолке с помощью клейкой пластины. В инструкции уточняется, что потолок должен выдерживать нагрузку более 50 Н (около пяти килограммов), вес устройства гораздо меньше — 400 граммов. Но DS-2CD-VC1W устойчива, ее можно поставить на любую горизонтальную поверхность — на стол или полку шкафа.

Не стоит направлять объектив камеры на яркий свет, такой как солнце или лампы накаливания. Он может вызвать фатальные повреждения камеры. Гаджет не любит запыленность. Если потребуется очистка объектива, надо использовать чистую ткань с небольшим количеством этанола и аккуратно протереть поверхность.

Камера DS-2CD-VC1W — один из призов в игре «Наблюдатель», запущенной Sibnet.ru совместно с Ростелеком. Также в призах камеры уличного наблюдения, комплект «Умный дом» и полезные гаджеты.

Камера DS-2CD-VC1W интегрирована в систему «Умный дом» от Ростелекома, у него есть веб-версия и приложения для Android и iOS. Но чтобы пользоваться камерой, быть абонентом Ростелекома необязательно.

В приложении надо зарегистрироваться, выбрать в меню раздел «Что подключить» — «Видеокамеру». Само устройство подключить к сети 220В.

Камера включается около двух минут. Когда она будет готова, индикатор на передней панели замигает красным. При первичной настройке потребуется ввести SSID и пароль от точки доступа. Затем сформируется QR-код, который должна считать камера. После сопряжения она готова к работе.

Управление

Видео в приложении можно перематывать, просматривать по хронометражу или событиям, делать скриншоты, скачивать на локальные носители.

Там же настраиваются такие параметры, как насыщенность, яркость и контрастность картинки.

DS-2CD-VC1W реагирует на движение и оставляет соответствующие метки в личном кабинете.

Для хранения видео используется облачное хранилище. В подарок к камере Ростелеком дает от полугода бесплатного пользования сервисом облачного видеонаблюдения. Далее предлагается линейка тарифов: «Запись событий», «Полная запись» и «FullHD+», которые отличаются длительностью хранения архива: семь, 14 и 30 дней.