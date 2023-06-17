Минстрой запустит «мебельную ипотеку»

«Мебельную ипотеку» планируется запустить в России до конца 2023 года, сообщил заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин.

Такой механизм позволит включать в тело займа по ипотеке встраиваемую мебель, двери и окна. Минстрой полагает, что это позволит обеспечить дополнительный спрос граждан на отечественную продукцию.

«До конца 2023 года он должен заработать. Это даст возможность поддержать отрасль мебельных производителей, снизить стоимость мебели и получить квартиры для граждан на комфортных условиях», — отметил чиновник.

С инициативой включить российскую меблировку квартир в тело ипотеки при покупке жилья в новостройках в феврале 2023 года выступил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Президент Владимир Путин в итоге дал поручение правительству совместно с «ДОМ.РФ» при участии Центробанка и Агентства по страхованию вкладов рассмотреть такую возможность.