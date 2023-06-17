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Минстрой запустит «мебельную ипотеку»

Источник:
ТАСС
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«Мебельную ипотеку» планируется запустить в России до конца 2023 года, сообщил заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин.

Такой механизм позволит включать в тело займа по ипотеке встраиваемую мебель, двери и окна. Минстрой полагает, что это позволит обеспечить дополнительный спрос граждан на отечественную продукцию.

«До конца 2023 года он должен заработать. Это даст возможность поддержать отрасль мебельных производителей, снизить стоимость мебели и получить квартиры для граждан на комфортных условиях», — отметил чиновник.

С инициативой включить российскую меблировку квартир в тело ипотеки при покупке жилья в новостройках в феврале 2023 года выступил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Президент Владимир Путин в итоге дал поручение правительству совместно с «ДОМ.РФ» при участии Центробанка и Агентства по страхованию вкладов рассмотреть такую возможность.

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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...