Украина с большой надеждой ждет от НАТО F-16 Fighting Falcon. Киев надеется с его помощью переломить ход военного конфликта с Россией. Сумеют ли несколько десятков американских истребителей дать бой российской авиации?

«У меня была одна закрытая встреча с несколькими странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. <...> Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание по количеству. Оно мощное», — заявил накануне президент Украины Владимир Зеленский.

Киев давно просил у Запада современные истребители. ВВС Украины вооружены МиГ-29 и Су-27 еще советского производства, их после года боев осталось совсем мало. Если бы не сохранившаяся украинская ПВО с западными комплексами, российская авиация безраздельно бы господствовала в небе.

Современных истребителей европейского производства (Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и Gripen) недостаточно для передачи ВСУ. Для выпуска новых потребуются годы. Поэтому Киев обратил внимание на самую массовую западную машину — американский F-16 Fighting Falcon. Некоторые страны Европы выразили желание ими поделиться с Украиной.

Проблема была с США. Как производитель, Штаты должны одобрить передачу F-16, но Вашингтон долгое время считал, что Украине не нужны современные истребители. Но ставки стали расти и американский истеблишмент передумал.

Универсальный солдат

F-16 создавался в конце 1970-ых годов как недорогой массовый истребитель. Он должен был бороться с многочисленной боевой авиацией Восточной блока. Получилась очень удачная машина — лучший легкий истребитель в мире.

Разрабатывался он в качестве универсального самолета: для воздушных боев и для ударов по земле. В начале 1990-ых годов с крушением Восточного блока борьба с авиацией отошла на второй, а то и на третий план. Fighting Falcon перенацелили на ударные задачи. Сделано это было в ущерб летным характеристикам: машина стала более тяжелой и менее маневренной.

Характеристики F-16:

- максимальный взлетный вес — 21 тонна;

- боевая нагрузка — 9 тонн;

- боевой радиус — до 1700 километров;

- максимальная скорость — 2178 км/ч на высоте 12 километров;

- вооружение — шестиствольная 20-миллиметровая пушка М61А1, ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», бомбы.

F-16 как «ударник» прекрасно зарекомендовал себя в Ираке, Афганистане, Сирии, Северной Африке. В военных конфликтах с «тепличными условиями», где у него не было воздушных противников, а угроза поражения ПВО — минимальна. Тактика его применения была «заточена» под применение высокоточного оружия, в частности, бомб со спутниковым наведением JDAM.

Американские «соколы» на Украине

Сколько получит Украина Fighting Falcon, пока неизвестно. В феврале 2023 года Киев запрашивал у США 128 таких самолетов — по количеству это ВВС приличной страны.

Сами Штаты вряд ли будут передавать свои самолеты. Истребителями, скорее всего, поделятся Дания, Нидерланды и Норвегия, где F-16 меняют на новейшие F-35. Всего у этих стран более 150 таких истребителей. Но количество переданных Киеву машин будет зависеть вовсе не от этого.

#Оружие «Бешеный огурец»: история странного советского самолета

Оно будет зависеть от способности ВВС Украины их обслуживать. Современные истребители — сложнейшие авиационные комплексы и для них нужна соответствующая инфраструктура. К тому же в отличие от советских и российских боевых самолетов, западные очень притязательны к качеству взлетно-посадочных полос.

Украина вряд ли получит больше двух-трех десятков самолетов. Правда, по мере выбивания, парк может пополняться. По мнению научного сотрудника ИМЭМО РАН Александра Ермакова, американские истребители развернут на западе страны в виде небольшой авиагруппы.

Она будет периодически наносить удары с применением высокоточного оружия, пытаться устраивать авиазасады на российскую авиацию, действующую у линии соприкосновения. Украина также попробует бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками большой дальности, считает Ермаков.

Чем ответит Россия

Россия обладает вторым по количеству парком истребителей в мире. В ВКС примерно три сотни современных истребителей — МиГ-31БМ, Су-30СМ, Су-35 и Су-57, а также значительное количество более старых, но еще эффективных машин — МиГ-29 и Су-27 разных модификаций.

В отличие от легкого ударного F-16, российские Су-30СМ, Су-35 и Су-57 — тяжелые сверхманевренные машины, созданные специально для завоевания превосходства в воздухе. МиГ-31БМ — специализированный дальний перехватчик. Их аналоги в ВВС США — F-15 Eagle и F-22 Raptor, но никак не Fighting Falcon.

Российские истребители обладают более мощными РЛС: они видят гораздо дальше F-16. У них и более дальнобойное оружие: ракеты «воздух-воздух» Р-37М с дальностью до 300 километров. Максимальная дальность у американской ракеты AIM-120 AMRAAM — 120 километров.

Кроме того, Fighting Falcon придется действовать в зоне действия эшелонированной системы ПВО России. Так, дальность у комплекса С-400 — порядка 400 километров.

Таким образом, в прямых воздушных боях у украинских F-16 шансов не будет. Дать бой ВКС России смогут только ВВС НАТО.

Это не «чудо оружие»

Fighting Falcon в зоне СВО ждет полупартизанская тактика действия из засад и на малых высотах. Так сейчас и воюет украинская авиация. Американские истребители вряд ли изменят ситуацию. Их передача Киеву, который упорно верит в «чудо-оружие», — скорее символический акт поддержки.

«Это не изменит правила игры в плане общих военных возможностей ВСУ. Хотя F-16 и помогут Украине, они принципиально не изменят баланс сил в этой войне», — заявил в мае министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Волшебного оружия не существует, и F-16 им не является», — согласился с ним председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.