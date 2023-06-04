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Сотни ведущих ученых подписали обращение о смертельной угрозе ИИ

Источник:
Sibnet.ru
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Более 350 ученых и экспертов в области искусственного интеллекта подписали открытое письмо о катастрофической угрозе ИИ человечеству. В нем всего одно предложение.

«Снижение риска исчезновения [человечества] из-за искусственного интеллекта должно стать глобальным приоритетом наряду с другими рисками, грозящими всему обществу, такими как пандемии и ядерная война», — говорится в письме, опубликованном Центром безопасности искусственного интеллекта.

В числе подписавших глава OpenAI Сэм Альтман и первопроходец в области искусственного интеллекта Джеффри Хинтон.

Хинтон покинул руководящий пост в Google, чтобы предупредить человечество о надвигающейся угрозе. Гонка между технологическими гигантами по развитию ИИ выходит из-под контроля и может быть остановлена только с помощью глобального регулирования, уверен он.

По его словам, одно их пугающих последствий внедрение ИИ — появление в интернете недостоверной информацией, в том числе сгенерированных нейросетями видео и фото. В результате в будущем человек больше не сможет знать наверняка, где правда, а где ложь, предупредил Хитон.

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