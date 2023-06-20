Без проводов: Dahua Imou DH-IPC-G22P-0280B

Видеокамера наружного наблюдения Dahua Imou DH-IPC-G22P-0280B обеспечивает непрерывный мониторинг без использования проводов благодаря наличию Wi-Fi. Прочный цилиндрический корпус и сертификация по стандарту IP67 гарантируют устойчивость к экстремальным погодным условиям.

Dahua Imou DH-IPC-G22P-0280B поддерживает новейшее сжатие H.265/H.264 — это позволяет сэкономить до 50% пропускной способности при передаче видеопотока. 2-мегапиксельной матрицы достаточно для получения изображения в формате Full HD (1920х1080). Дистанция ночной видимости с использованием инфракрасной подсветки составляет 30 метров.

Основные характеристики

Главные фишки

1/2.7 дюйма, Progressive CMOS, разрешение 2 мегапикселя2,8 миллиметра1920x1080114 градусовдо 30 метровIP67

Беспроводная передача данных. Wi-Fi 2,4 ГГц с внешними антеннами обеспечивает стабильную передачу видеоданных — до 50 метров на открытой местности. Поддерживаются стандарты IEEE802.11b/g/n.

Слот для карт MicroSD. При необходимости видео можно передавать не только на «облако», но и на «бортовую» карту MicroSD емкостью до 128 Гб.

Всепогодность. Видеокамера работает в температурном интервале от -40 до +60 Цельсия. Сертификация IP67 обеспечивает надежную защиту от пыли и проливного дождя.

Видеоаналитика

Камера Dahua Imou DH-IPC-G22P-0280B поддерживает продвинутую видеоаналитику — процесс непрерывного автоматического анализа видеопотока с помощью компьютерного зрения и машинного обучения. Алгоритмы видеоаналитики работают на основе заданных правил и условий.

Помимо стандартного обнаружения движения, камера фиксирует пересечение заданной линии и вход в заданную область. При этом линия, пересечение которой будет считаться событием, может быть ломаной. Также устройство реагирует на перекрытие обзора и отключение питания.

При срабатывании любой из угроз камера немедленно оповестит об этом владельца с помощью push-уведомления, SMS или сообщения на электронную почту. Запись получит специальную отметку — благодаря этому пользователь быстро найдет событие в архиве и сможет оперативно просмотреть видео.

Как установить камеру

Перед прикреплением камеры необходимо определить оптимальную высоту их подвеса и угол наклона — это нужно, чтобы в поле зрения попадала все территория, которую пользователь намерен контролировать.

Стандартная высота размещения обычно составляет порядка трех метров. Камеру необходимо устанавливать так, чтобы объектив смотрел сверху вниз, если направить ее вверх или вбок, появится опасность возникновения бликов от солнечного света.

Если камера подключается проводом, отдельное питание ей не потребуется — благодаря функции PoE устройство будет работать от LAN-кабеля, в который нужное напряжение подается с помощью PoE-инжектора.

При этом у Dahua Imou DH-IPC-G22P-0280B есть опция обойтись без витой пары и подключить ее к роутеру «по воздуху». Передача данных через Wi-Fi делает камеру более устойчивой к вандалам — ведь провод можно перерезать или перебить.

Варианты монтажа Dahua Imou DH-IPC-G22P-0280B Фото: © Dahua

На открытом пространстве камера способна отправлять видеопоток на расстоянии до 50 метров, поддерживается диапазон 2,4 Гц. Требования к ширине канала минимальны — для работы нужно соединение со скоростью передачи данных не ниже 512 Кбит/сек.

Как подключить камеру

Перед подключением потребуется скачать приложение «Умный дом» Ростелекома для смартфонов iOS или Android. Затем следует авторизоваться или зарегистрироваться в приложении. После этого выбрать способ подключения камеры: по проводу или через Wi-Fi.

Если Dahua Imou DH-IPC-G22P-0280B подключена витой парой, необходимо ввести в приложении ее серийный номер. При беспроводном способе можно использовать QR-код — камера автоматически появится в личном кабинете владельца.

После добавления устройства в приложение на экране смартфона или планшета картинка станет доступна для просмотра. Работает камера через сервис Ростелекома, при этом интернет может быть от любого провайдера.

Видео в приложении можно просматривать по хронометражу и событиям, перематывать вперед и назад, ставить на паузу, переключаться между прямой трансляцией и просмотром видео из архива, менять ширину потока и настройки качества видеопотока, скачивать на локальные носители.