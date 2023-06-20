Доступная и компактная: камера HIKVISION DS-2CD3VC

Уличная купольная камера HIKVISION DS-2CD3VC — пример доступного устройства, обладающего сбалансированными техническими характеристиками.

Купольный форм-фактор дает камере DS-2CD3VC несколько преимуществ. Во-первых, такие устройства миниатюрны и малозаметны. Во-вторых, из-за округлой формы на камере не скапливается влага, пыль или снег. Еще один плюс — на объектив такой камеры практически невозможно набросить тряпку, чтобы ограничить обзор, это выгодный антивандальный бонус.

Основные характеристики

Главные фишки

1/3" Progressive Scan CMOS2.8 мм F2.01280x96092,5 градусадо 15 метровIP66

Поддержка технологии PoE. Электропитание устройства и передача информации осуществляется по одному и тому же кабелю, в роли которого выступает стандартная витая пара.

Антивандальная конструкция. У HIKVISION DS-2CD3VC корпус выполнен из высокопрочного пластика, который не деформируется даже от значительных механических нагрузок и легко выдерживает перепады температур от минус 40 до плюс 60 градусов по Цельсию.

Шарообразная форма дополнительно защищает от любопытных зверушек — прежде всего, птиц. Злоумышленник вряд ли сможет вывести устройство из строя броском камня или ударом палки, так как объектив скрывает прочный купол изогнутой формы.

Детализированная запись. Видеокамера HIKVISION DS-2CD3VC ведет съемку с разрешением 1280x960 пикселей. Благодаря прогрессивной матрице и объективу с диафрагмой 2.0 высококачественная видеозапись возможна с дистанции от 20 сантиметров.

Механический ИК-фильтр с переключением дальности. Он отсеивает инфракрасный спектр в условиях достаточной освещенности, что повышает качество и обеспечиваем детализированное изображение как днем, так и ночью.

Видеоаналитика

Устройство оснащается настраиваемым датчиком движения — с его помощью видеокамера фиксирует вторжение в область и пересечение запрограммированной линии. При срабатывании датчика на смартфон владельца отправляется push-уведомление.

Настройка видеоаналитики для камеры — интуитивная. Пользователь формирует зону работы датчиков посредством очерчивания нужных участков или линий прямо в кадре.

При несанкционированном вмешательстве в систему — например, перекрытии обзора или отключении питания камеры, владельцу придет уведомление.

Запись можно вести как «по событию» в кадре, так и непрерывно. Камера заметит пересечение определенного периметра или нестандартное движение. Информация о сработанных датчиках при просмотре отображается на временной шкале.

Как установить камеру DS-2CD3VC

Устройство работает через кабельное подключение RJ-45. То есть к месту размещения камеры нужно подвести только один кабель.

Для установки камеры не требуются специальные навыки, необходимые крепежные элементы идут вместе с устройством. Основание крепится к стене или потолку на саморезы.

Сначала по шаблону намечаются отверстия, затем снимается купол, крепится основание. На следующем этапе нужно отрегулировать положение наклона камеры в диапазоне 65 градусов.

После этого остается отрегулировать положение защитного кожуха, чтобы получить необходимый угол видеонаблюдения. Финальный шаг — обратная установка купола.

Оптимальная высота установки — 3 метра. Эксперты советуют крепить купольные камеры под карнизами или элементами крыши, в этом случае устройство будет дополнительно защищено от осадков.

Пыль или жир на купольной крышке вызовет отражение инфракрасной подсветки, поэтому не стоит снимать защитную пленку, пока установка не будет завершена. Если на поверхность купола все-таки попала грязь, нужно почистить ее мягкой тканью, смоченной изопропиловым спиртом.

Не рекомендуется устанавливать камеру в местах под воздействием прямых солнечных лучей, так как постоянный нагрев может вывести электронику из строя.

Как настроить и управлять камерой

Камера работает через сервис Ростелекома, но с интернетом от любого провайдера. Через личный кабинет или мобильное приложение можно изменить настройки чувствительности датчика движения, выбрать режим работы, изменить ширину потока и настройки качества видео.

Для просмотра доступны как непрерывные записи, так и отдельные события, зафиксированных камерой. Также возможна запись на карту формата microSD объемом до 128 Гб.

Первичное подключение камеры максимально простое — после установки достаточно зарегистрироваться в приложении «Умный дом» Ростелекома для смартфонов iOS или Android, оно доступно на Google Play или AppStore.

Приложение «Умный дом» от Ростелекома Фото: © Sibnet.ru

Камера активируется после ввода в приложении серийного номера устройства. Как только приложение присоединит устройство, видео станет доступно для просмотра на смартфоне или планшете.

Облачный сервис Ростелекома предлагает гибкие возможности — видео доступно семь или 30 дней. Его можно перематывать, просматривать по хронометражу и событиям, делать скриншоты, скачивать на локальные носители.

Ростелеком при покупке камеры дарит шесть месяцев сервиса — независимо от того, является ли пользователь абонентом РТК. Через полгода абонентская плата за сервис облачного видеонаблюдения составит 390 рублей в месяц.

В тариф включена непрерывная запись с максимальным разрешением видео, архив длительностью в семь дней, прямые трансляции с камеры, хранение пяти клипов продолжительностью до 30 минут каждый, а также сохранение скриншотов.