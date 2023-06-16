Уличная Купольная Full HD камера UNV-IPC322SR3-VSPF28-C

Малютка-камера UNV-IPC322SR3-VSPF28-C — профессионал, который зафиксирует и проанализирует попавшие в объектив события. Устройство не боится вандалов и суровых климатических условий.

Фото: © Uniview

UNV-IPC322SR3-VSPF28-C — уличная купольная IP-камера. Разработана китайской компанией Uniview, одним из крупнейших игроков на мировом рынке видеонаблюдения.

Корпус выполнен из металла. Антивандальная защита — IK10, это максимум из возможного. Камера работает при температуре от -35C до +60C. Полностью защищена от влаги и пыли, выдерживает погружение в воду на непродолжительное время.

Основные характеристики

Матрица: 1/2.9” CMOS Progressive Scan

Объектив: фиксированный 2,8 мм, f/2.0

Максимальное разрешение съемки: 1920x1080

Количество мегапикселей: 2

Угол обзора: 107,8°

Формат сжатия: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Степень защиты: IP67

Дальность действия ИК: 30 метров

Главные фишки

Адаптивная ИК-подсветка. Механический ИК-фильтр (ICR) автоматически переключает режимы дневной и ночной съемки. В оптике использованы специальные ИК-диоды Osram Car-grade – это светодиоды автомобильного класса с большей яркостью и равномерной компенсацией освещенности.

Поддержка MicroSD-карт до 128 ГБ. Если связь с облачным хранилищем прервалась, событие запишется на карту памяти. UNV-IPC322SR3-VSPF28-C поддерживает функцию ANR, то есть данные с карты автоматически передадутся на сервер. Объема в 128 ГБ хватит для записи трех суток.

Видеоаналитика

Камера UNV-IPC322SR3-VSPF28-C поймает любое движение в зоне обзора и среагирует на него, прислав уведомление.

Можно задать зоны, требующие особого внимания, и прочертить сигнальные линии в любой области поля зрения. При появлении объектов камера уведомит владельца. Камера среагирует, если ей перекрыт обзор или произошла расфокусировка.

Интеллектуальная идентификация — особенность UNV-IPC322SR3-VSPF28-C. Она способна обнаруживать лица и сверять их с фотографиями из базы, а также вести подсчет людей в кадре.

Установка и подключение

Камера работает по технологии PoE (Power over Ethernet), которая позволяет одновременно питать удаленное устройство и обмениваться с ним данными посредством кабеля «витая пара» RJ-45.

UNV-IPC322SR3-VSPF28-C можно закрепить на потолке, стене или матче.

В комплект входит монтажный пьедестал для установки камеры на потолке. Для размещения устройства на стене или матче потребуются аксессуары — распределительная коробка и водонепроницаемые соединения.

При установке вертикально на стену может потребоваться защитный козырек, так как на защитном стекле может возникнуть преломление света от внешних источников.

В целом следует избегать ярких источников света, стекол и стен в непосредственной близости от объектива.

Управление камерой

Камера UNV-IPC322SR3-VSPF28-C управляется через систему «Умный дом» Ростелекома, работающим с интернетом любого провайдера. У сервиса есть веб-версия и приложения для iOS и Android, они доступны в Google Play и AppStore.

Сначала надо зарегистрироваться в «Умном доме». После ввести серийный номер устройства. Видео с камеры сразу станет доступно. Его можно перематывать, просматривать по хронометражу или событиям, делать скриншоты, скачивать на локальные носители.

Непрерывные записи и события сохраняются в облачное хранилище — это удобно, не требуются большие объемы памяти на устройствах пользователя.

При приобретении камеры Ростелеком дарит полгода сервиса облачного видеонаблюдения, при этом быть абонентом РТК необязательно. В услугу включены непрерывная запись видео с разрешением HD, хранение видео семь дней, прямые трансляции с камеры, хранение пяти клипов длительностью до 30 минут каждый, сохранение скриншотов.

Далее провайдер предлагает несколько тарифов. Они отличаются качеством записи — HD или Full HD+, сроком хранения видео — от семи до 30 дней. В облако передается или весь видеопоток, или только события — случаи обнаружения изменений в кадре (движение, звук, перекрытие обзора и другие).