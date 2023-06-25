Четрыехкратный зум: уличная камера UNV-IPC3632ER3-DPZ28-C

Маленькая IP-камера UNV-IPC3632ER3-DPZ28-C ведет наблюдение за удаленными объектами благодаря вариофокальному моторизованному объективу, обеспечивающему четырехкратное приближение.

UNV-IPC3632ER3-DPZ28-C — продукт Uniview, китайского разработчика и производителя оборудования для IP-видеонаблюдения. Это компания по объемам производства занимает седьмое место мире.

Уличная купольная камера UNV-IPC3632ER3-DPZ28-C выдерживает диапазон температур от минус 45 до плюс 60 градусов по Цельсию, влажность 95%. У нее максимальная защита от пыли, допустимо кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра.

Устройство получило антибликовое стекло с улучшенной пропускной способностью и функцию предотвращения запотевания Digital Defog.

Частота съемки до 30 кадров/секунду обеспечивает более плавную картинку.

Основные характеристики

Матрица: 1/2.8” CMOS Progressive Scan

Объектив: моторизированный 2,8-12 мм, f/1.6

Максимальное разрешение съемки: 1920x1080

Количество мегапикселей: 2

Угол обзора: по горизонтали — от 94° до 28°, по вертикали — от 56.7° до 14.4°, по диагонали — от 122.2° до 34.4°

Формат сжатия: H.264, H.265, MJPEG, Ultra 265

Степень защиты: IP67

Дальность действия ИК: 30 метров

Главные фишки

Управляемое приближение. UNV-IPC3632ER3-DPZ28-C получила моторизованный объектив с меняющимся фокусным расстоянием 2,8-12 мм. Можно приближать и отдалять картинку без потери качества. При настройке объектива на 12 мм камера поймает движение на расстоянии до 190 метров, а зафиксирует лица людей или номера машин — с расстояния в 20 метров.

Запись звука. Камера оснащена встроенным микрофоном. Звуковое сопровождение в некоторых случаях помогает лучше понять, что происходит в зоне контроля.

Поддержка MicroSD-карт до 256 ГБ. Камера поддерживает карты памяти вдвое больше стандартного решения (128 ГБ). UNV-IPC3632ER3-DPZ28-C запишет на карту почти шесть суток в случаях с перебоями со связью.

Видеоаналитика

Камера UNV-IPC3632ER3-DPZ28-C обладает широкими аналитическими способностями. Она распознает любое изменение во всей области зрения. Можно настроить зону, требующую усиленного внимания. При появлении объектов в ней — придет уведомление.

В любой области поля зрения камеры может быть проведена линия, при пересечении которой также придет сообщение. Камера среагирует, если ей перекрыт обзор или произошла дефокусировка.

UNV-IPC3632ER3-DPZ28-C распознает лица. Программа фиксирует людей, попадающих в кадр, и сверяет их с изображениями, загруженными в базу. Также камера ведет подсчет людей в кадре.

Установка и подключение

Камера работает по технологии PoE (Power over Ethernet), которая позволяет одновременно питать удаленное устройство и обмениваться с ним данными посредством кабеля «витая пара» RJ-45.

В комплекте идут необходимые крепежные элементы. Камера устанавливается на стену или потолок. Сначала по шаблону намечаются отверстия, высверливаются, затем снимается купол, крепится основание.

Регулируется положение защитного кожуха, чтобы получить оптимальный угол наблюдения. Финальный шаг — возвращение купола.

Важно не снимать защитную пленку в купола до установки. В противном случае на нем могут появиться пятна. Пыль и жир на поверхности удаляются чистой тканью и изопропиловым спиртом.

На улице купольную камеру лучше крепить под карнизом или элементами крыши, чтобы защитить от осадков. Рядом с объективом камеры не должно быть отражающих поверхностей. В этом случае ИК-излучение может отразиться обратно в объектив, вызвав искажения.

Как управлять камерой

UNV-IPC3632ER3-DPZ28-C управляется через «Умный дом» от Ростелекома, но с интернетом от любого провайдера. У сервиса есть веб-версия и приложения для iOS и Android, они доступны в Google Play и AppStore.

Первый шаг — регистрация в «Умном доме». Второй — ввод серийного номера устройства. После этого видео с камеры будет доступно. Его можно перематывать, просматривать по хронометражу или событиям, делать скриншоты, скачивать на локальные носители.

Тарифы разные: они отличаются качеством записи — HD или Full HD+, сроком хранения видео — от семи до 30 дней. В облачное хранилище может идти весь видеопоток или только события — случаи обнаружения изменений в кадре (движение, звук, перекрытие обзора и другие).

Ростелеком дарит полгода сервиса при покупке камеры, при этом быть абонентом РТК необязательно.

В тариф включены непрерывная запись видео с разрешением HD, хранение видео семь дней, прямые трансляции с камеры, хранение пяти клипов длительностью до 30 минут каждый, сохранение скриншотов. По истечении полугода плата за сервис составит 390 рублей.