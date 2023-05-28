Обнаженная туристка ворвалась во время службы в храм на Бали

Обнаженная немецкая туристка ворвалась во время службы в индуистский храм на острове Бали, теперь ей грозит до трех лет тюрьмы.

Дарье Тушински отказали в билете на индуистский танцевальный ритуал. В знак протеста она сбросила одежду и прорвалась в храм, приводит «Лента.ру» сообщения местных СМИ, опубликовавшим видео происшествия.

На кадрах видно, как обнаженная девушка вбегает на сцену поднимается по лестнице и открывают большую позолоченную дверь. Мужчина пытается ее увести, она же в ответ кланяется и спускается, имитируя танец.

Персонал задержал нарушительницу и передал ее полицейским. Немке грозит до двух лет и восьми месяцев тюрьмы. Девушка объяснила свое поведения депрессий, которая возникла у нее после того, как кончились деньги.

Представители храма принесли извинения посетителям и провели ритуал по устранению «плохой энергии» после инцидента.