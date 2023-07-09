Как выгодно объединить интернет и видеонаблюдение от Ростелекома

Пакетные тарифы при подключении видеонаблюдения от Ростелекома выгоднее, чем отдельная оплата разных сервисов. Чтобы сэкономить деньги и оплачивать одним платежом несколько услуг, стоит присмотреться к тарифам линейки «Технологии контроля».

Облачное видеонаблюдение Ростелекома — удобный и качественный вариант для контроля за домом или дачей в отсутствии хозяев. Сервис включается в трансляцию с видеокамеры без ограничений по качеству, просмотр из удобного приложения в любом месте, уведомления о подозрительных событиях в кадре и возможность выбирать время хранения видео.

Для подключения видеонаблюдения Ростелекома нужно будет приобрести домашнюю или уличную видеокамеру. Ее стоимость в зависимости от модели составит от 5990 рублей.

Если человек купит камеру за полную стоимость, то получит подписку на сервис видеонаблюдение в подарок на полгода. Для абонентов интернета, ТВ или телефонии от Ростелекома условия более лояльные: камеру можно купить в рассрочку и получить видеонаблюдение в подарок на 24 месяца.

Но затем за подписку на сервис надо будет платить. Самый бюджетный вариант — 340 рублей (тариф «Запись событий», 7 дней хранения). Это тариф, при котором камера пишет видео в облако только в случаях обнаружения изменений в кадре (движение, звук, перекрытие обзора и другие), c максимальным разрешением до HD.

Тарифы с непрерывной записью видео и высоким качеством «Полная запись» и «Full HD+» будут стоить дороже — 390 и 590 рублей за 7 дней хранения записи.

Как сэкономить при подключении?

Чтобы сэкономить и упростить подключение видеонаблюдения стоит подключить пакетный тариф — «Технологии контроля» или «Технологии контроля. Макси».

Тариф «Технологии контроля» включает безлимитный интернет со скоростью 200 Мбит в секунду, услугу видеонаблюдение в подарок на 2 года при подключении пакета услуг и приобретении камеры в рассрочку. Обойдется он в 850 рублей в месяц.

«Технологии контроля. Макси» дороже предыдущего всего на 190 рублей, но в нем еще больше полезных функций. Кроме безлимитного интернета со скоростью 200 Мбит в этом пакете еще есть 188 каналов и 250 тысяч фильмов и сериалов. И бонусом идет услуга видеонаблюдение в подарок на 2 года при подключении пакета услуг и приобретении камеры в рассрочку.