«Лицей» подготовил чек-лист про технологии в обучении

Образовательная онлайн-платформа «Лицей» подготовила игру про нейросети, в конце которой есть полезный бонус — чек-лист «Как использовать технологии в обучении».

В игре надо угадать, какой текст написан нейросетью, а какой — известным писателем и поэтом.

Все участники получают чек-лист «Как использовать технологии в обучении», который поможет школьникам учиться более эффективно. Один из советов — обратиться к нейросетям для создания презентации.

Памятку высылают по адресу электронной почты.

«Лицей» объединяет уроки по школьной программе с 1 по 11 классы и курсы по развитию. Ребенок может заниматься в удобном ему ритме. Видеоуроки, тесты и конспекты составлены ведущими педагогами московских школ и вузов.