НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Экс-глава Калмыкии рассказал о встречах с инопланетянами

Источник:
Sibnet.ru
415 3

Экс-глава Калмыкии и ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал, как в 1997 году его похищали инопланетяне.

Илюмжинов в сентябре 1997 года вышел на балкон и оказался на инопланетном корабле, сказал он в интервью Sports.ru.

По его словам, он провел с инопланетянами восемь часов, но не уточнил, о чем именно беседовал с ними. Они выглядели как люди, были одеты в желтые скафандры.

«Я спрашивал, почему они не раскроются, не расскажут всем о себе. Один из них ответил: "Ну, вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации у вас еще не дорос"», — рассказал Илюмжинов.

Экс-глава Калмыкии даже сообщал о произошедшем Борису Ельцину, но тот ему не поверил. Илюмжинов добавил, что контактировал с иной цивилизацией не раз и знает, что несколько президентов государств встречались с пришельцами.

Илюмжинов возглавлял Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с 1995 по 2018 годы. Был главой Калмыкии с 1993 по 2010 годы. Сейчас занимается бизнесом, организует шахматные турниры.

Еще по теме
Новосибирец испугался странного зеленого света в Оби
Изобретен работающий на пиве мотоцикл. ВИДЕО
Номер женатого российского мэра обнаружили на сайте знакомств
Демона смерти заметили на видео коронации Карла III
смотреть все
Жизнь #Курьезы #Россия #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выход 32 серии «Зимородка» перенесли из‑за выборов президента Турции
Максим Галкин опротестует в суде статус иноагента
Пригожин попросил Шойгу приехать в Бахмут
Актер Сафонов объяснился за послание на украинском языке
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Сын нациста эсэсовца не мог сказать иначе!

mosquito__2010

"До последнего украинца." (С). Потомки 3 рейха будут всячески этому содействовать.

Matkn

Дорого: у нас Лады новые не дороже 1,350,000 рублей продают.

BETEPAH86

А где все укрпацриоты: насяльница, иркутяночка, саётина, максимка и другие???