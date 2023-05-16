Экс-глава Калмыкии рассказал о встречах с инопланетянами

Экс-глава Калмыкии и ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал, как в 1997 году его похищали инопланетяне.

Илюмжинов в сентябре 1997 года вышел на балкон и оказался на инопланетном корабле, сказал он в интервью Sports.ru.

По его словам, он провел с инопланетянами восемь часов, но не уточнил, о чем именно беседовал с ними. Они выглядели как люди, были одеты в желтые скафандры.

«Я спрашивал, почему они не раскроются, не расскажут всем о себе. Один из них ответил: "Ну, вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации у вас еще не дорос"», — рассказал Илюмжинов.

Экс-глава Калмыкии даже сообщал о произошедшем Борису Ельцину, но тот ему не поверил. Илюмжинов добавил, что контактировал с иной цивилизацией не раз и знает, что несколько президентов государств встречались с пришельцами.

Илюмжинов возглавлял Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с 1995 по 2018 годы. Был главой Калмыкии с 1993 по 2010 годы. Сейчас занимается бизнесом, организует шахматные турниры.