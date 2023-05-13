Пять причин оформить самозанятость

Работать на себя и не скрываться от налоговой можно, если получить статус самозанятого. В отличие от людей в найме, самозанятые платят в несколько раз меньше налогов. В чем еще плюсы такого статуса и как быстро оформить самозанятость?

Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). Он составляет 4% при работе с гражданами и 6% с организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП). Такой режим особенно выгоден фрилансерам и тем, кто подрабатывает частными заказами.

Легальный статус

Этот режим позволяет выйти из тени и не бояться прихода налоговой, проблем с правоохранителями и банковскими блокировками. Подходит для фрилансеров.

Самозанятым можно размещать рекламу своих услуг, получать господдержку для бизнеса. Доход от самозанятости официальный — он учитывается при получении кредита и социальных выплат.

При этом регистрировать ИП не обязательно, можно работать как физлицо.

Простая регистрация

Чтобы получить статус самозанятого, не нужно идти в налоговую или писать бумажные заявления. Все оформляется онлайн в приложении «Мой налог» или через Госуслуги.

Как зарегистрироваться через Госуслуги:

— Авторизоваться на портале.

— Выбрать «Регистрация в качестве самозанятого».

— Проверить корректность данных: ФИО, паспортные данные, ИНН, телефон.

— Указать регион, в котором предстоит работать.

— Отправить заявление. Уведомление о регистрации придет в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.

Формировать чеки для клиентов и следить за начислениями нужно в приложении «Мой налог».

Льготные ставки

НПД меньше, чем налог для наемного сотрудника (НДФЛ 13%). Самозанятый должен платить 4% — с доходов от физических лиц, 6% — с доходов от организаций и ИП.

При регистрации государство дает налоговый бонус для уменьшения сумм к уплате — 10 тысяч рублей. Так оно понижает ставку: вместо 4% с доходов от физлиц будет 3%, вместо 6% с доходов от юрлиц — 4%. Пониженная ставка будет действовать, пока самозанятый не исчерпает всю сумму.

Например, фотограф получил 30 тысяч рублей за съемку свадьбы. После формирования чека в приложении «Мой налог» он заплатит налог 1,2 тысячи рублей: 30 тысяч на 4%.

У фотографа есть налоговый вычет, поэтому он перекроет налог в размере 1% от дохода — 300 рублей. В итоге налог к уплате составит 900 рублей.

Нет отчетности и кассы

Это очень простой в пользовании режим, самозанятому не надо подавать налоговую декларацию. При получении денег за услуги приложение «Мой налог» формирует чек. Расчет налога происходит автоматически.

Чеки можно отправить клиенту на почту или в мессенджер. Тратиться на кассовый аппарат не нужно.

Можно совмещать с официальной работой

Самозанятый может работать по трудовому договору и платить налог на профессиональный доход с самостоятельной деятельности.

Например, женщина работает по трудовому договору учителем в школе и получает зарплату. В свободное от основной работы время занимается репетиторством — готовит старшеклассников к ЕГЭ. С такого дохода она платит налог как самозанятая. Это не запрещено.

Но налог на профессиональный доход нельзя платить с тех доходов, которые самозанятый получает от своего нынешнего или бывшего работодателя — в течение двух лет после увольнения.

Например, женщина работает по трудовому договору кассиром в магазине. Ей предлагают оформить самозанятость для подработки уборщицей по выходным в этом же магазине. Так нельзя — один и тот же работодатель не может платить и зарплату, и доход в рамках самозанятости.

Или мужчина работает водителем по трудовому договору. Работодатель предлагает ему уволиться, перейти на самозанятость и продолжить работу на таких условиях. Не получится — выплаты от бывшего работодателя не могут облагаться налогом в рамках льготного режима в течение двух лет.