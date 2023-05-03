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Пьяный мужчина превратил ванну в машину. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Мужчина, передвигавшийся на ванне с приделанными колесами и моторчиком, привлек внимание ГИБДД. Создатель необычного средства передвижения был пьян.

Инспекторы ДПС заметили движущуюся ванну, в станице Кугоейской Крыловского района Краснодарского края, сообщила Госавтоинспекция Кубани. К ванной были приварены двигатель и другие отдельные детали корпуса скутера Suzuki.

Водитель, по мнению сотрудников ГИБДД, находился в состоянии алкогольного опьянения, от освидетельствования он отказался.

На него составили протокол об административном правонарушении, а необычный «автомобиль» отправился на штрафстоянку.

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