VR-тренажер поможет студентам Алтая с военной подготовкой

Ученые института математики и информационных технологий Алтайского госуниверситета создадут VR-тренажёра сборки-разборки стрелкового оружия для обучения студентов основам военного дела, сообщила пресс-служба вуза.

В новом учебном году Минобрнауки планирует включить в программы российских вузов военную подготовку.

По задумке ученых, с помощью очков дополненной реальности студенты смогут тренироваться в сборке-разборке автомата Калашникова. Картинка будет максимально приближена к реальности, что создаст эффект полного погружения в процесс. Это позволит получить необходимые навыки без выезда на полигон.

Проект позволит построить на базе вуза региональную площадку по проектированию и разработке VR-кейсов. Авторы проекта предусматривают возможность тиражирования VR-программных продуктов для дисциплины «Основы военного дела» в другие вузы России.